Stimuler la compétitivité du commerce de détail - Québec implantera trois projets pilotes liés aux heures d'ouverture d'établissements commerciaux

Québec, le 2 juillet 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, annonce que le gouvernement du Québec veut implanter, au cours de l'été 2025 et pendant une période d'un an, trois projets pilotes visant à prolonger les heures d'ouverture de certains établissements commerciaux. L'objectif : évaluer, à petite échelle, les répercussions liées à la modification des heures d'ouverture sur les travailleurs et les consommateurs ainsi que sur l'accroissement de la compétitivité du commerce de détail.

Un projet de règlement, qui fait l'objet d'une publication dans la Gazette officielle du Québec, prévoit ainsi que ces trois projets pilotes seront déployés à Gatineau, à Laval et à Saint-Georges en vue d'autoriser les commerces non alimentaires situés dans ces villes à ouvrir leurs portes au public jusqu'à 20 h les samedis et dimanches.

Au terme de ces projets pilotes, un rapport sera publié afin d'en présenter les résultats et de déterminer s'il y a lieu d'adopter des mesures permanentes, lesquelles seraient implantées partout au Québec le cas échéant.

Citation :

« Avec l'accroissement du commerce en ligne, les habitudes de consommation de la population québécoise ont changé. Pour demeurer compétitifs, nos établissements commerciaux doivent pouvoir adapter leurs heures d'ouverture et leurs jours d'accès en vue d'accueillir davantage de consommateurs ayant à cœur d'acheter québécois. Avec ces projets pilotes, notre gouvernement vient évaluer une nouvelle solution pour offrir aux commerces de chez nous un environnement d'affaires qui figure parmi les plus stimulants et propices à leur réussite. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants :

Mentionnons que la ville de Gatineau a été sélectionnée pour l'un des projets pilotes en raison de son emplacement géographique à la frontière de l' Ontario . La ville de Laval a pour sa part été choisie compte tenu de son caractère urbain et de sa position de pôle suprarégional du commerce de détail, et la ville de Saint-Georges pour son économie locale représentative des régions éloignées des grands centres urbains.

. La ville de a pour sa part été choisie compte tenu de son caractère urbain et de sa position de pôle suprarégional du commerce de détail, et la ville de pour son économie locale représentative des régions éloignées des grands centres urbains. Un commerce non alimentaire (magasins, boutiques, points de vente, marchés et autres) propose des produits en vente au détail. Les établissements d'alimentation, les pharmacies et certains commerces qui bénéficient d'une exemption à la loi ne sont pas touchés par ces projets pilotes.

Rappelons que le projet de loi n o 85 modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif, adopté le 9 avril dernier, accorde l'autorisation à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie d'implanter des projets pilotes relatifs aux heures d'ouverture et aux jours d'admission dans les établissements commerciaux.

85 modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif, adopté le 9 avril dernier, accorde l'autorisation à la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie d'implanter des projets pilotes relatifs aux heures d'ouverture et aux jours d'admission dans les établissements commerciaux. Le projet de loi no 85 propose 36 mesures, administrées par 14 ministères et organismes, et touchant à plusieurs secteurs d'activité, dont l'alimentation, les boissons alcooliques, le commerce au détail de matériel vidéo et les établissements commerciaux.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Source : Léa Fortin, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 821-6755; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]