MONCTON, NB, le 24 mai 2022 /CNW/ - L'économie et la prospérité future du Canada dépendent de la capacité des jeunes à décrocher de bons emplois bien rémunérés aujourd'hui et demain. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit comme jamais dans les jeunes, afin de s'assurer qu'ils disposent du soutien, des compétences et des possibilités nécessaires à une longue et fructueuse carrière.

Aujourd'hui, au nom de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, sa secrétaire parlementaire, Jenna Sudds, a visité la Société John Howard du sud-est du Nouveau-Brunswick, afin de souligner les investissements faits à Moncton et à travers le Nouveau‑Brunswick dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) et du programme Emplois d'été Canada (EEC).

Cette année, 845 jeunes profitent de 12 projets menés au Nouveau-Brunswick dans le cadre de la SECJ par des organismes qui offrent des placements et des services de perfectionnement des compétences à des jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi.

La Société John Howard du sud-est du Nouveau-Brunswick réalise l'un des deux projets du genre mis en œuvre dans la région de Moncton. Le projet Future Foundation for Youth vient en aide à 20 jeunes confrontés à des obstacles, y compris des jeunes Autochtones, des jeunes issus d'une minorité visible et des jeunes en situation de handicap, en leur permettant de perfectionner leurs compétences afin d'obtenir un emploi et de le conserver.

C'est également la saison d'EEC partout au Canada. À l'heure actuelle, plus de 400 emplois d'été sont offerts à des jeunes à Moncton, et plus de 4 500 le sont à l'échelle du Nouveau‑Brunswick. Les jeunes âgés de 15 à 30 ans peuvent consulter le site guichetemplois.gc.ca/jeunesse ou l'application mobile du Guichet‑Emplois pour postuler des emplois rémunérés dans le secteur public et les secteurs des petites entreprises et des organismes à but non lucratif, afin de se développer sur le plan professionnel et de perfectionner leurs compétences.

Ces occasions reflètent les mesures que prend le gouvernement pour soutenir tous les Canadiens, telles qu'elles sont énoncées dans le budget de 2022, qui vise à faire croître l'économie canadienne, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Citations

« Aujourd'hui plus que jamais, les jeunes ont besoin de possibilités accrues d'acquérir les compétences et l'expérience précieuses dont ils ont besoin pour réussir. Des partenaires, comme la Société John Howard du sud-est du Nouveau-Brunswick, créent des occasions d'éliminer les obstacles auxquels font face les jeunes Canadiens qui souhaitent intégrer le marché du travail et se bâtir une carrière enrichissante. J'ai hâte de voir des jeunes réussir, ici à Moncton, et partout au Nouveau‑Brunswick. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

« En investissant dans les jeunes au moyen de programmes comme la Stratégie emploi et compétences jeunesse et Emplois d'été Canada, nous investissons dans le Canada. Les jeunes d'aujourd'hui méritent de bénéficier, ici à Moncton, d'un soutien, de services et de possibilités souples qui auront un impact positif durable sur leur carrière. Il s'agit en même temps d'un investissement dans notre économie, qui doit comprendre de bons emplois en vue de l'établissement d'un Canada où personne n'est laissé pour compte. »

- La secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Jenna Sudds

« La Société John Howard du sud-est du Nouveau-Brunswick est très heureuse d'offrir cet important programme aux jeunes de sa communauté. L'accès à une formation et à un soutien de qualité peut ouvrir la porte à des possibilités d'emploi pouvant changer la vie d'une personne. »

- Le directeur général de la Société John Howard du sud-est du Nouveau-Brunswick, Dan Brooks

Les faits en bref

Au Canada , il y a environ 2 613 600 jeunes de 15 à 24 ans; environ 48 900 d'entre eux habitent au Nouveau‑Brunswick. Le taux d'emploi des jeunes est d'un peu plus de 58 %, aussi bien à l'échelle du pays qu'à l'échelle du Nouveau‑Brunswick.

, il y a environ 2 613 600 jeunes de 15 à 24 ans; environ 48 900 d'entre eux habitent au Nouveau‑Brunswick. Le taux d'emploi des jeunes est d'un peu plus de 58 %, aussi bien à l'échelle du pays qu'à l'échelle du Nouveau‑Brunswick. Au cours des deux dernières années, plus de 684 millions de dollars d'investissement dans la SECJ ont été annoncés pour 2021- 2022 et 2022-2023 afin d'aider plus de 45 000 jeunes dans la première année, et 24 000 autres dans la seconde. Ces investissements comprennent :

2022-2023 afin d'aider plus de 45 000 jeunes dans la première année, et 24 000 autres dans la seconde. Ces investissements comprennent : des fonds de 109,3 millions de dollars pour 2022-2023 dans le budget de 2021, afin d'appuyer de nouvelles mesures de soutien et 7 000 placements supplémentaires pour les jeunes;



des fonds de 575,1 millions de dollars dans l'Énoncé économique de l'automne, pour la création de 45 300 placements pour les jeunes en 2021- 2022 et en 2022-2023.

en 2022-2023. Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de 346,7 millions de dollars en nouveaux fonds pour EEC 2022. Cela représente un budget total de 454,3 millions de dollars, destiné à appuyer la création de 100 000 possibilités d'emploi pour les jeunes.

Cette année, plus de 140 000 placements de qualité sont offerts aux jeunes âgés de 15 à 30 ans dans le cadre d'EEC dans divers domaines, tels que le secteur communautaire et des loisirs, l'industrie alimentaire, le marketing et l'industrie touristique.

Produit connexe

Document d'information : Stratégie emploi et compétences jeunesse et Emplois d'été Canada 2022 au Nouveau-Brunswick

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Johise Namwira, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-353-0985, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]