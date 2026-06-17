Investir dans les acteurs du changement au Québec : La Fondation TELUS pour un futur meilleur lance un soutien à l'échelle de la province grâce à la nouvelle bourse d'études en technologies Entwistle

Un don historique de 1 M$ à la Fondation TELUS pour un futur meilleur de la part de Darren et Fiona Entwistle aide des étudiants du Québec à poursuivre leurs ambitions d'études postsecondaires ou de formation technique en technologie

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - La Fondation TELUS pour un futur meilleurMD est fière d'annoncer la bourse d'études en technologies Entwistle, un fonds réservé aux étudiants du Québec et de la Colombie-Britannique qui poursuivent des études postsecondaires ou une formation technique en technologie. Lancée grâce à un don personnel de 1 000 000 $ de Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, né au Québec, ainsi que de Fiona Entwistle, qui a été membre du conseil d'administration de la Fondation TELUS pour un futur meilleur pendant plus de sept ans, la bourse d'études en technologies Entwistle élimine les obstacles financiers à l'éducation pour les étudiants et soutient les jeunes qui font du bénévolat activement pour favoriser un changement social positif dans leurs collectivités.

« Le Québec a joué un rôle essentiel dans l'histoire de la croissance de TELUS, tout comme dans mon propre perfectionnement et mon parcours de leadership, a déclaré Darren Entwistle. En effet, le Québec incarne l'essence même de la vocation sociale de TELUS pour aider nos concitoyens de la province. C'est pourquoi nous sommes ravis d'approfondir notre engagement envers la prochaine génération d'innovateurs du Québec grâce à la bourse d'études en technologies Entwistle. Notre famille est honorée de soutenir des étudiants talentueux du Québec qui poursuivent leurs rêves en technologie tout en redonnant activement à leurs collectivités. Le Québec possède un bassin exceptionnel de jeunes talents et nous croyons que cette bourse permettra d'exploiter encore plus de potentiel dans toute la province. »

En juin 2026, Darren a été nommé à l'Ordre national du Québec, une distinction qui reflète son engagement de toujours à faire progresser l'innovation technologique et le soutien communautaire dans toute la province. Cette reconnaissance souligne les valeurs qui guident la philanthropie des Entwistle par l'intermédiaire d'organisations comme la Fondation TELUS pour un futur meilleur.

La bourse d'études en technologies Entwistle est conçue pour soutenir les étudiants qui ont des difficultés financières et qui s'impliquent dans leur collectivité pour faire changer les choses. Selon la stratégie d'investissement de la Fondation, il est prévu que la dotation qui en résultera permettra d'offrir au moins 15 bourses supplémentaires chaque année à partir de l'automne 2027. Depuis son lancement en 2023, le programme de bourses d'études TELUS a changé la donne pour les étudiants québécois. À ce jour, plus de 130 étudiants québécois ont reçu des bourses totalisant plus de 500 000 $, représentant 12 établissements postsecondaires à travers la province. Avec l'ajout de la bourse d'études en technologies Entwistle, la Fondation est en mesure d'étendre son action encore davantage dans tout le Québec.

Autonomiser la prochaine génération de dirigeants en technologie

La véritable incidence de la bourse d'études en technologies Entwistle se reflétera dans le parcours des étudiants exceptionnels du Québec qu'elle soutiendra. Ensemble, la famille Entwistle et la Fondation TELUS pour un futur meilleur visent à soutenir encore plus de leaders incroyables, à l'image de ces cinq étudiants inspirants du Québec qui ont déjà une bourse d'études TELUS et qui changent les choses dans leur collectivité :

Matis , Collège de Bois-de-Boulogne, Sciences : Matis aspire à intégrer un programme universitaire en soins de santé afin d'améliorer l'accessibilité aux services médicaux pour tous. Par son engagement envers l'impact social, Matis agit comme mentor auprès de ses pairs dans le cadre du programme de tutorat de son école, en se concentrant sur le soutien au mieux-être et à la réussite scolaire des étudiants en leur offrant un espace sécuritaire pour gérer leurs émotions et leurs difficultés scolaires.

, Collège de Bois-de-Boulogne, Sciences : Matis aspire à intégrer un programme universitaire en soins de santé afin d'améliorer l'accessibilité aux services médicaux pour tous. Par son engagement envers l'impact social, Matis agit comme mentor auprès de ses pairs dans le cadre du programme de tutorat de son école, en se concentrant sur le soutien au mieux-être et à la réussite scolaire des étudiants en leur offrant un espace sécuritaire pour gérer leurs émotions et leurs difficultés scolaires. Kamil , Université Concordia, Programmation électroacoustique : Kamil vise à poursuivre un doctorat à l'intersection de la musique et de la technologie, tout en développant une application de productivité, ainsi que Toplinevaults, une communauté de soutien inclusive pour les étudiants et les jeunes créateurs de tous horizons. Inspiré par sa propre expérience de conciliation des études, des difficultés personnelles et des objectifs créatifs, Kamil crée des espaces où les jeunes peuvent s'exprimer, tisser des liens avec leurs pairs et se sentir soutenus, tout en développant des outils pour aider les créateurs à transformer leur inspiration en réalité. Il y arrive au moyen de séances mensuelles, de partage de récits communautaires et à des partenariats visant à aider les jeunes créateurs à passer à l'action tout en bâtissant des relations significatives et en prenant confiance en leurs moyens.

, Université Concordia, Programmation électroacoustique : Kamil vise à poursuivre un doctorat à l'intersection de la musique et de la technologie, tout en développant une application de productivité, ainsi que Toplinevaults, une communauté de soutien inclusive pour les étudiants et les jeunes créateurs de tous horizons. Inspiré par sa propre expérience de conciliation des études, des difficultés personnelles et des objectifs créatifs, Kamil crée des espaces où les jeunes peuvent s'exprimer, tisser des liens avec leurs pairs et se sentir soutenus, tout en développant des outils pour aider les créateurs à transformer leur inspiration en réalité. Il y arrive au moyen de séances mensuelles, de partage de récits communautaires et à des partenariats visant à aider les jeunes créateurs à passer à l'action tout en bâtissant des relations significatives et en prenant confiance en leurs moyens. Rania , Université de Montréal, Médecine et Biochimie et médecine moléculaire : Rania aspire à devenir médecin-chercheuse en oncologie pédiatrique pour faire progresser les traitements contre le cancer. Ayant récemment obtenu son baccalauréat en sciences en biochimie et médecine moléculaire avec distinction, elle entame maintenant sa première année d'études en médecine. En tant que survivante d'un cancer pédiatrique et défenseuse dévouée de la cause, elle organise des collectes de fonds majeures pour la Fondation Charles-Bruneau et travaille en tant que patiente partenaire pour intégrer le point de vue des patients dans la recherche médicale et les soins.

, Université de Montréal, Médecine et Biochimie et médecine moléculaire : Rania aspire à devenir médecin-chercheuse en oncologie pédiatrique pour faire progresser les traitements contre le cancer. Ayant récemment obtenu son baccalauréat en sciences en biochimie et médecine moléculaire avec distinction, elle entame maintenant sa première année d'études en médecine. En tant que survivante d'un cancer pédiatrique et défenseuse dévouée de la cause, elle organise des collectes de fonds majeures pour la Fondation Charles-Bruneau et travaille en tant que patiente partenaire pour intégrer le point de vue des patients dans la recherche médicale et les soins. Elham , Université Concordia, Mathématiques et statistiques : Elham prévoit de devenir experte en science des données afin de résoudre des problèmes concrets et de lancer un programme de formation en compétences numériques pour les groupes marginalisés. Engagée à réduire les obstacles à l'éducation en STIM, elle a mis en place des groupes d'étude structurés entre pairs et a créé des tutoriels en ligne accessibles pour aider les étudiants à réussir dans des cours exigeants comme le calcul différentiel, travaillant ainsi à éliminer « l'anxiété mathématique » dans sa communauté.

, Université Concordia, Mathématiques et statistiques : Elham prévoit de devenir experte en science des données afin de résoudre des problèmes concrets et de lancer un programme de formation en compétences numériques pour les groupes marginalisés. Engagée à réduire les obstacles à l'éducation en STIM, elle a mis en place des groupes d'étude structurés entre pairs et a créé des tutoriels en ligne accessibles pour aider les étudiants à réussir dans des cours exigeants comme le calcul différentiel, travaillant ainsi à éliminer « l'anxiété mathématique » dans sa communauté. Chloe, Université Concordia, Biologie cellulaire et moléculaire : Chloe aspire à devenir médecin spécialiste en oncologie pour aider les patients. Au-delà de ses études, elle offre du mentorat par les pairs aux étudiants universitaires de première génération et milite activement pour la durabilité environnementale grâce à des initiatives de compostage sur le campus et à des programmes de réduction des émissions.

Comment poser sa candidature : Les étudiants du Québec qui poursuivent des études postsecondaires peuvent en apprendre davantage sur le programme de bourses d'études TELUS à l'adresse futurmeilleur.com/bourses. Les demandes pour l'année universitaire 2027-2028 seront ouvertes au printemps 2027.

À propos du programme de bourses d'études TELUS

Depuis son lancement, le programme de bourses d'études TELUS est devenu l'un des programmes de soutien aux étudiants de niveau postsecondaire les plus complets au Canada. À ce jour, la Fondation a remis 2 000 bourses d'une valeur de plus de six millions de dollars à des jeunes de partout au pays, dont plus de la moitié des lauréats sont les premiers de leur famille à poursuivre des études supérieures. Au-delà de l'aide financière, les lauréats profitent également d'un soutien complet : santé mentale (grâce à TELUS Santé), connectivité (grâce aux programmes Internet pour l'avenir et Mobilité pour l'avenir de TELUS) et occasions de perfectionnement professionnel. Comme nous avons déjà reçu des demandes pour l'année scolaire 2026-2027, ce don généreux de la famille Entwistle permettra à plus d'étudiants de recevoir des bourses à compter de l'automne 2027.

Apprenez-en plus sur le programme de bourses d'études TELUS et sur la façon dont vous aussi pouvez soutenir la prochaine génération de leaders canadiens, visitez futurmeilleur.com/bourses.

À propos de la Fondation TELUS pour un futur meilleur

La Fondation TELUS pour un futur meilleur est animée par la conviction que chaque jeune mérite d'avoir la chance de réaliser tout son potentiel.

En tant qu'organisme de bienfaisance canadien enregistré et membre d'un mouvement mondial plus vaste, nous transformons cette conviction en action. Depuis 2005, la Fondation et les Comités d'investissement communautaire de TELUS ont accordé 150 millions de dollars de financement à plus de 11 000 initiatives caritatives au Canada et ailleurs dans le monde, et ainsi contribué à créer un futur meilleur pour des millions de jeunes. Au Canada, nous avons versé 140 millions de dollars en subventions. De plus, depuis le lancement du programme de bourses d'études TELUS en 2023, nous avons remis 2 000 bourses totalisant plus de 6 millions de dollars à des étudiants méritants à l'échelle nationale, en vue d'offrir à tous les jeunes au Canada désireux de faire des études postsecondaires la possibilité de le faire.

Nous aidons également chaque année les jeunes issus de milieux défavorisés à acquérir des compétences, à gagner en assurance et à développer un sentiment d'appartenance afin qu'ils puissent s'épanouir pleinement, en finançant plus de 500 organismes de bienfaisance locaux et en remettant plus de 500 bourses. En 2025 seulement, nos retombées au Canada ont dépassé les 10 millions de dollars en subventions et en bourses d'études TELUS, ce qui nous permis de soutenir directement des programmes de santé et d'éducation essentiels pour les jeunes et de donner à la prochaine génération d'acteurs du changement les moyens de réaliser leur rêve de poursuivre des études postsecondaires.

Pour en savoir plus sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur, veuillez visiter futurmeilleur.com ou suivez @teluspourunfuturmeilleur sur Instagram et LinkedIn.

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Camille Grenier

Relations médiatiques de TELUS

[email protected]

SOURCE Fondation TELUS pour un futur meilleur