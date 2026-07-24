TELUS transforme un ancien site de télécommunications en 195 nouveaux logements à Nanaimo

Partout au Canada, la demande de logements locatifs continue de surpasser l'offre. TELUS Living aide à relever ce défi en transformant des propriétés existantes de TELUS en logements intelligents et durables dans les collectivités où les besoins en nouveaux logements sont les plus criants.

NANAIMO, BC, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- TELUS Living a inauguré aujourd'hui un nouveau complexe locatif de 195 logements construits à cet effet au centre-ville de Nanaimo, transformant une ancienne propriété de télécommunications en logements intelligents et durables qui aident à résoudre l'un des défis les plus pressants du Canada : l'augmentation de l'offre de logements locatifs dans les collectivités en pleine croissance. Situé au 235, rue Wallace, l'immeuble à usage mixte et à étages comprend 195 unités locatives construites à cet effet, offrant ainsi une offre de logements indispensable au centre-ville de Nanaimo, tout en honorant avec soin l'identité côtière unique et le patrimoine de la ville.

Grande ouverture de TELUS Living Nanaimo, situé sur la rue Wallace

Le projet de Nanaimo fait partie de la stratégie à long terme de TELUS visant à reconvertir les anciennes infrastructures de télécommunications en logements locatifs construits à cet effet, alors que l'entreprise modernise son réseau et complète la transition des services sur cuivre à la technologie TELUS PureFibre. La collectivité de Nanaimo rejoint le portefeuille croissant de projets de TELUS Living qui transforment des propriétés sous-utilisées de TELUS en logements partout au Canada.

« Le projet de Nanaimo représente exactement la raison d'être de TELUS Living : fournir des logements locatifs construits à cet effet et adaptés aux besoins précis de la collectivité qu'ils desservent. Nous avons conçu le 235, rue Wallace en gardant à l'esprit le caractère unique de Nanaimo, en offrant un mode de vie soigné qui allie une approche de conception carboneutre à des commodités de bien-être et de technologie intelligente de premier ordre, a déclaré Manasweeta Bhatia, vice-présidente, Service de l'immobilier à TELUS. Nous façonnons chaque projet TELUS Living en étant à l'écoute de la collectivité, en comprenant son identité unique et ses besoins en matière de conception, et en construisant en conséquence. Son emplacement central au centre-ville et sa proximité avec l'Université de l'île de Vancouver et l'Hôpital régional de Nanaimo en font également un lieu de résidence idéal pour les étudiants, les éducateurs et les travailleurs de la santé à la recherche d'un milieu de vie moderne et connecté. »

« Davantage de logements et de bons emplois, c'est une situation gagnante pour tous pour le centre-ville de Nanaimo », a déclaré Sheila Malcolmson, députée de Nanaimo-Gabriola Island. « En plus des quelque 1 500 logements abordables que notre gouvernement de la Colombie-Britannique a financés à Nanaimo, c'est formidable de voir TELUS prendre les devants avec près de 200 nouvelles unités. Il est très gratifiant de constater la création de centaines d'emplois dans la construction et d'emplois indirects dans la ville, et je suis impatiente de voir les gens emménager dans leurs nouveaux foyers. »

« Je suis ravi de voir une nouvelle option de location au centre-ville de Nanaimo, et particulièrement enthousiaste à l'idée que cette transformation ait été réalisée dans une optique de durabilité et de transport actif », a déclaré George Anderson, député de Nanaimo-Lantzville. « Afin de s'assurer que chacun puisse trouver un logement abordable dans la collectivité qu'il aime, il faut faire preuve de créativité, et j'espère voir d'autres initiatives de ce genre à l'avenir. »

« Je suis ravi de célébrer l'ouverture de TELUS Living Nanaimo, un projet phare qui renforce notre centre-ville en tant que lieu de vie dynamique et inclusif », a déclaré Leonard Krog, maire de Nanaimo. « Ce partenariat entre la Ville de Nanaimo, notre collectivité et TELUS démontre ce qui est possible lorsque nous travaillons ensemble vers des objectifs communs. L'ajout de près de 200 options de logement diversifiées est exactement ce dont notre ville a besoin, et nous sommes enthousiastes quant aux retombées positives que cela aura sur notre collectivité. L'engagement de TELUS envers notre ville et son investissement dans notre avenir contribueront à la vitalité économique et sociale de Nanaimo. »

Situé à distance de marche des cafés animés du centre-ville, de l'éclectique Old City Quarter, de l'emblématique Harbourfront Walkway, et à un court trajet en transport en commun de l'Université de l'île de Vancouver et de l'Hôpital régional de Nanaimo, le projet est conçu architecturalement pour mélanger des éléments extérieurs classiques et contemporains. Pensé pour la vie moderne, le complexe offre une vaste gamme de commodités sociales intérieures et extérieures ainsi que des commerces au niveau de la rue et des contributions en art public.

Points saillants du projet :

Vie connectée : Propulsée par le réseau TELUS PureFibre, l'application personnalisée TELUS Living permet l'accès sans clé, le contrôle intelligent de la température, la détection des fuites, les notifications de colis, la gestion des visiteurs et la réservation d'espaces communs.

: Propulsée par le réseau TELUS PureFibre, l'application personnalisée TELUS Living permet l'accès sans clé, le contrôle intelligent de la température, la détection des fuites, les notifications de colis, la gestion des visiteurs et la réservation d'espaces communs. Commodités sociales et de bien-être : Comprend une terrasse sur le toit avec une cuisine extérieure, des barbecues et des vues panoramiques, ainsi qu'un centre de conditionnement physique ultramoderne et un salon pour les résidents.

Comprend une terrasse sur le toit avec une cuisine extérieure, des barbecues et des vues panoramiques, ainsi qu'un centre de conditionnement physique ultramoderne et un salon pour les résidents. Prêt pour les animaux de compagnie et un mode de vie actif : Équipé d'une aire de jeux extérieure dédiée aux enfants, d'un parc à chiens extérieur et d'une station de soins pour animaux, d'un stationnement souterrain sécurisé, ainsi que d'installations pour le rangement et l'entretien des vélos.

Équipé d'une aire de jeux extérieure dédiée aux enfants, d'un parc à chiens extérieur et d'une station de soins pour animaux, d'un stationnement souterrain sécurisé, ainsi que d'installations pour le rangement et l'entretien des vélos. Intérieurs fonctionnels haut de gamme : Les aménagements, du studio aux trois chambres, comprennent des balcons privés, la climatisation individuelle avec récupérateurs de chaleur (VRC) pour une qualité d'air optimale, des appareils électroménagers Samsung SmartThings et une buanderie dans l'unité.

Les aménagements, du studio aux trois chambres, comprennent des balcons privés, la climatisation individuelle avec récupérateurs de chaleur (VRC) pour une qualité d'air optimale, des appareils électroménagers Samsung SmartThings et une buanderie dans l'unité. Durabilité de classe mondiale : Établit une référence sur l'île de Vancouver, alignée sur les normes de conception carboneutre et les directives de développement Salmon-Safe, qui protège activement les écosystèmes locaux.

Cette inauguration marque une étape importante dans la mission de TELUS Living de transformer les actifs immobiliers existants en logements locatifs construits à cet effet qui comblent le manque de logements grâce à des projets intelligents, durables et axés sur la collectivité. Alors que TELUS complète sa transition des anciens services sur cuivre vers des réseaux de fibre optique avancés, l'entreprise transforme ses bureaux centraux historiques -- qui servaient autrefois de pilier au système téléphonique de la C.-B. -- en collectivités locatives dynamiques, intelligentes et construites à cet effet. TELUS Living insuffle une nouvelle vie à ces propriétés pour aider à résoudre la crise du logement au Canada. Pour plus de détails sur TELUS Living Nanaimo ou pour consulter les plans d'étage disponibles, veuillez visiter telusliving.com/nanaimo.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 17 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore près de 170 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus, visitez telus.com.

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Camille Grenier

Relations médiatiques de TELUS

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SOURCE TELUS Communications Inc.