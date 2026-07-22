TELUS consolide ses secteurs d'activité en télécommunications pour favoriser une croissance durable

Le haut dirigeant David Fuller rejoint l'entreprise pour diriger le portefeuille intégré de services de télécommunications aux consommateurs et aux entreprises à compter du 1er septembre

Navin Arora est nommé vice-président à la direction et président de groupe, Affaires mondiales, pour stimuler la création de valeur au sein d'un portefeuille mondial simplifié

Zainul Mawji, vice-présidente à la direction, TELUS Solutions consommateurs, amorce une transition après 25 années de contributions marquantes à TELUS et aux collectivités qu'elle dessert

VANCOUVER, BC, July 22, 2026 /CNW/ -- TELUS Corporation (TSX: T) (NYSE: TU) a annoncé aujourd'hui des changements à son équipe de direction, première étape de la transformation de ses activités principales en télécommunications pour soutenir la croissance durable de TELUS. La réorganisation vise à améliorer le service à la clientèle, à affecter le capital et les ressources aux produits, aux services et aux segments de clientèle offrant les marges les plus élevées, et à réaliser des gains d'efficacité opérationnelle à l'échelle de l'organisation. Ces changements entrent en vigueur le 1er septembre 2026 :

David Fuller réintègre TELUS à titre de vice-président à la direction et président de groupe, TELUS Communications. Dans ce rôle, il supervisera l'ensemble des unités d'affaires principales en télécommunications de l'entreprise, notamment Solutions consommateurs et Solutions d'affaires. M. Fuller apporte une expertise approfondie en télécommunications canadiennes, notamment grâce à ses fonctions antérieures chez TELUS de 2004 à 2019, au cours desquelles il a occupé une série de postes de direction, dont celui de vice-président à la direction et président, TELUS Consommateurs et petites entreprises.

Navin Arora assumera le rôle de vice-président à la direction et président de groupe, Affaires mondiales, avec la supervision de TELUS Santé, TELUS Agriculture & Biens de consommation et TELUS Numérique. De plus, M. Arora prendra en charge la stratégie corporative à l'échelle de l'entreprise ainsi que de TELUS Capital de risque mondial et du développement corporatif.

Zainul Mawji, vice-présidente à la direction, TELUS Solutions consommateurs, amorcera une transition hors de l'entreprise le 1er septembre après plus de deux décennies de leadership fructueux et de nombreuses contributions marquantes .

« Alors que TELUS consolide ses assises financières, renforce ses opérations et génère une croissance rentable, ces changements à notre structure organisationnelle et à notre équipe de direction nous assurent d'être en bonne position pour réaliser ce plan stratégique, a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de TELUS. Le secteur des télécommunications évolue rapidement, et nous positionnons TELUS pour être à l'avant des changements en améliorant nos façons de servir les clients, en simplifiant la prise de décision et en positionnant notre organisation de manière optimale afin d'atteindre nos objectifs financiers et opérationnels et créer une valeur accrue pour nos actionnaires. Cette réorganisation est la première étape d'une transformation pour relever ce défi. »

« Je suis ravi d'accueillir à nouveau David Fuller à TELUS pour diriger nos activités intégrées de télécommunications. Il est l'un des dirigeants en télécommunications les plus talentueux et les plus expérimentés au Canada, et je suis convaincu qu'il saura mobiliser nos équipes et renforcer leur concentration sur nos priorités liées aux services aux entreprises et aux consommateurs. Je suis également enthousiaste à l'idée de voir Navin assumer un nouveau rôle crucial visant à créer de la valeur au sein de nos entreprises à portée mondiale et à diriger les fonctions de stratégie corporative, de capital de risque et de développement corporatif. En plus de diriger aujourd'hui nos activités Santé, Agriculture et Biens de consommation, Navin assumera la direction des solutions numériques en saisissant les occasions d'affaires dans chacune de nos trois entreprises de portée mondiale. »

« Le leadership de Zainul dans les services mobiles et résidentiels a mené à des succès au sein de nombreux programmes essentiels pour TELUS, tels que notre déploiement de PureFibre et la livraison de produits aux consommateurs pour nos secteurs d'activité résidentiel, de sécurité, d'automatisation et de santé. Au nom de tous les membres de l'équipe TELUS, je tiens à remercier Zainul pour ses nombreuses contributions à notre organisation au cours de plus de deux décennies. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans les années à venir », a déclaré M. Dodig.

Faits saillants de la carrière de Zainul Mawji

Au cours des 25 dernières années, Zainul Mawji s'est imposée comme une dirigeante influente dans l'évolution de TELUS. Depuis son arrivée chez TELUS en 2001, elle a occupé des rôles de direction supérieure couvrant le développement corporatif, la stratégie, le marketing, les technologies de l'information, la gestion du capital et les opérations technologiques, prenant en charge avec constance certaines des initiatives de croissance les plus importantes de l'entreprise, tant dans le secteur de la mobilité que dans celui des solutions résidentielles. Du déploiement novateur de TELUS PureFibre et de Télé Optik à l'avancement des technologies de maison intelligente, en passant par l'expansion des solutions de santé aux consommateurs et la direction actuelle de TELUS Solutions aux consommateurs, Zainul a allié une vision audacieuse à l'excellence opérationnelle. Tout autant admirée pour son leadership engagé et fondé sur des valeurs, elle a inspiré des milliers de membres d'équipe tout en défendant la vocation sociale de TELUS et son engagement à « donner où nous vivons ».

Parcours de David Fuller

M. Fuller réintègre TELUS après avoir été associé chez Searchlight Capital Partners, où il se concentrait principalement sur les secteurs des technologies et des télécommunications. Il siège au conseil d'administration de Fidium Fiber (auparavant Consolidated Communications) et de KORE Wireless.

Avant Searchlight, M. Fuller a été président de Rogers Sans-fil de 2021 à 2022, ainsi que conseiller principal auprès de la pratique Technologies et Télécommunications de Boston Consulting Group de 2019 à 2021. Chez TELUS, il a occupé le poste de vice-président à la direction et président, TELUS Consommateurs et petites entreprises, de 2014 à janvier 2019. Il a également été chef du marketing de TELUS de 2009 à 2014 et vice-président principal, Marketing, de TELUS Solutions d'affaires de 2004 à 2009. Avant de se joindre à TELUS, M. Fuller a consacré 15 ans à l'industrie du conseil en gestion au sein de plusieurs firmes, culminant par le rôle d'associé directeur national des Services-conseils chez KPMG.

Parcours de Navin Arora

Depuis qu'il a joint TELUS en 1999, Navin a occupé des rôles de direction progressifs dans les secteurs consommateurs, entreprises et activités diversifiées de l'entreprise. Il a joué un rôle déterminant dans l'orientation de certaines des stratégies de croissance commerciale et d'innovation de service les plus fructueuses de TELUS, ainsi que dans plusieurs transformations qui ont favorisé une croissance commerciale, une fidélisation de la clientèle et une excellence opérationnelle de premier plan dans le secteur. Plus récemment, à titre de président de TELUS Solutions d'affaires, TELUS Santé, TELUS Agriculture & Biens de consommation et TELUS Solutions partenaires, il a dirigé un portefeuille mondial comptant plus de 20 000 membres d'équipe à travers le monde.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société canadienne de premier plan spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 17 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. Les réseaux PureFibre et 5G de TELUS relient les Canadiens à la maison, au travail et dans les collectivités où ils vivent.

TELUS Santé améliore près de 170 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir.

Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars aux collectivités canadiennes et à travers le monde.

Pour en savoir plus, visitez telus.com.

Relations avec les investisseurs

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Relations médiatiques

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SOURCE TELUS Communications Inc.