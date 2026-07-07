Lightworks, Banque Scotia, Sun Life et TELUS lancent le Consortium d'IA pour bâtir ensemble une infrastructure essentielle de contrôle de l'IA au Canada

Un modèle novateur réunit certaines des institutions les plus importantes et les plus réglementées du Canada afin de bâtir des capacités communes pour développer, encadrer et déployer l'IA à grande échelle

TORONTO, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Lightworks, Banque Scotia, Sun Life et TELUS ont annoncé aujourd'hui le lancement du Consortium d'IA, un modèle novateur qui réunit certaines des organisations les plus importantes et les plus réglementées du Canada afin de bâtir et de gouverner l'infrastructure essentielle nécessaire à la mise en œuvre de l'intelligence artificielle (IA) de façon sécuritaire, responsable et à l'échelle de l'entreprise.

De gauche à droite : Hesham Fahmy, TELUS ; John Painter, Lightworks ; Tim Clark, Banque Scotia ; et Laura Money, Sun Life (Groupe CNW/Lightworks)

Bon nombre des principaux défis auxquels les grandes institutions réglementées sont confrontées lorsqu'elles mettent en œuvre l'IA sont communs, qu'il s'agisse d'intégrer des normes, des plateformes et des technologies diverses ou de maintenir la gouvernance, la surveillance et le contrôle opérationnel à mesure que l'utilisation de l'IA prend de l'ampleur. Le Consortium permet à ses membres de mettre en commun des travaux d'ingénierie concrète, de mener des recherches approfondies et d'harmoniser leurs intérêts afin de bâtir et de gouverner ensemble des systèmes critiques de contrôle de l'IA et une propriété intellectuelle qu'ils auraient autrement développés de façon indépendante, la PI qui en découle étant déployée individuellement et mise à la disposition des membres au moyen de droits d'utilisation perpétuels.

Le programme phare du Consortium d'IA, Agentic Control Plane (ACP), est déjà en production dans des environnements réglementés. L'ACP donne aux entreprises la visibilité et le contrôle nécessaires pour gérer l'IA agentique à grande échelle, pour l'ensemble des modèles, des agents, des utilisateurs et des pipelines d'inférence. Il contribue à soutenir la conformité réglementaire, à maintenir le contrôle opérationnel et traite actuellement plus de deux mille milliards de jetons par mois dans les organisations membres.

Les futurs projets du Consortium, auxquels chaque membre pourra choisir de participer, comprennent notamment :

AI Operations Center (AI-OC) : fournir aux membres une visibilité technique et opérationnelle accrue afin d'améliorer la performance, la résilience et la gestion des coûts.

fournir aux membres une visibilité technique et opérationnelle accrue afin d'améliorer la performance, la résilience et la gestion des coûts. AI Token Exchange (AI-TX) : harmoniser les intérêts et les avantages liés à l'envergure collective des membres, simplifier et élargir l'accès aux usines d'IA souveraine, et offrir des capacités dont la mise en œuvre pourrait ne pas être réalisable ou efficace pour des institutions individuelles agissant seules.

Ce lancement témoigne du besoin croissant d'approches coordonnées pour l'adoption de l'IA dans des environnements complexes et réglementés. En réunissant de grandes institutions des secteurs bancaire, des télécommunications et de l'assurance, le Consortium d'IA montre comment la collaboration intersectorielle peut contribuer à transformer l'innovation et la sécurité en matière d'IA en résultats technologiques concrets, tout en renforçant la compétitivité du Canada. Le Consortium est ouvert aux organisations admissibles qui sont prêtes à bâtir l'avenir de l'IA d'entreprise à une échelle et à un degré de complexité comparables. Pour en savoir plus, visitez ai-consortium.com.

Citations

« Nous dévoilons aujourd'hui une vision élaborée au cours des 18 derniers mois : unir certaines des institutions les plus importantes et les plus réglementées au monde afin de faire progresser l'adoption de l'IA à grande échelle. Le Consortium d'IA est non seulement un programme technique, mais aussi une réinvention du fonctionnement des services, de l'intégration, de la propriété intellectuelle et des partenariats à l'ère de l'IA. En unissant les efforts d'exécution d'organisations confrontées aux mêmes exigences, nous atteignons une envergure et des capacités qui dépassent ce qu'il serait possible d'accomplir seuls. Ce n'est que la première de nombreuses étapes, et nous invitons ceux qui partagent cette ambition à contribuer avec nous à bâtir la suite. »

- John Painter, fondateur et chef de la direction de Lightworks

« L'IA prend rapidement de l'ampleur dans nos organisations et, avec les systèmes agentiques, le contrôle et la surveillance en temps réel sont devenus essentiels à la gestion des risques. Grâce au Consortium d'IA et au programme Agentic Control Plane, nous avons bâti une base sécurisée qui donne d'entrée de jeu la priorité à la gestion des risques et au contrôle, afin que l'IA soit déployée de façon responsable dès le départ. Cette approche collaborative unique reflète l'engagement commun de nos institutions à relever les mêmes défis dans l'ensemble des secteurs, à intégrer les meilleures technologies dans nos systèmes les plus critiques et à échanger des observations à mesure que de nouveaux risques apparaissent. »

- Tim Clark, chef mondial et chef de l'information, Banque Scotia

« Le Consortium d'IA nous donne l'occasion de passer de l'expérimentation à des retombées responsables à l'échelle de la production. À mesure que l'IA et l'IA agentique s'intègrent plus profondément à notre façon de travailler, l'ACP nous aidera à garder nos Clients au centre de nos priorités, à renforcer la confiance qu'ils nous accordent et à donner à nos employés, à nos processus et à nos flux de travail les moyens d'offrir des expériences meilleures, plus rapides et plus significatives. »

- Laura Money, vice-présidente directrice et chef de l'innovation en matière d'information et de technologie, Sun Life

« Les institutions réglementées du Canada s'attaquent de façon indépendante aux mêmes défis liés à l'IA depuis trop longtemps, ce qui entraîne un dédoublement des efforts et des coûts. Grâce au Consortium d'IA, nous unissons nos forces pour développer une propriété intellectuelle en IA détenue par des intérêts canadiens, qui donnent à nos organisations un plus grand contrôle sur nos données, nos activités et nos capacités d'IA. C'est ainsi que nous prenons notre destinée en main et accélérons l'adoption de l'IA à grande échelle. »

- Hesham Fahmy, vice-président directeur, chef de l'exploitation et chef de l'information, TELUS

À propos de Lightworks

Lightworks est une société technologique spécialisée qui permet aux entreprises hautement réglementées et soucieuses de la sécurité d'effectuer des déploiements d'IA critiques, d'accélérer leurs initiatives de modernisation et de réaliser des programmes de transformation complexes à grande échelle. L'entreprise exerce ses activités en Amérique du Nord, à Singapour et en Australie, et sert des clients dans les secteurs des services financiers, des télécommunications, de l'assurance et du gouvernement. À titre de membre fondateur directeur du Consortium d'IA, Lightworks dirige la mission qui sous-tend l'ingénierie de systèmes critiques de contrôle de l'IA pour les institutions fondamentales du monde entier.

Pour en savoir plus, visitez light.works

À propos de la Banque Scotia

La vision de la Banque Scotia est d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance durable et rentable. Guidée par sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Avec un actif d'environ 1,5 billion de dollars (au 30 avril 2026), la Banque Scotia est l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord selon l'actif, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX: BNS) et à la Bourse de New York (NYSE: BNS). Pour en savoir plus, veuillez visiter http://www.scotiabank.com et nous suivre sur X @Scotiabank.

À propos de Sun Life

Sun Life est une organisation internationale de services financiers de premier plan qui offre aux Clients particuliers et institutionnels des solutions de gestion d'actifs, de gestion de patrimoine, d'assurance et de santé. Sun Life exerce ses activités dans plusieurs marchés à l'échelle mondiale, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2026, Sun Life avait un actif total sous gestion de 1,58 billion de dollars. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de TELUS

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) est une entreprise de technologie des communications de calibre mondial qui exerce ses activités dans plus de 45 pays et génère plus de 20 milliards de dollars de revenus annuels, avec plus de 17 millions de connexions clients grâce à notre gamme avancée de services à large bande destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. Nous nous engageons à mettre notre technologie à profit pour favoriser des résultats humains remarquables. TELUS a à cœur de faire passer ses clients et les collectivités avant tout, et ouvre la voie à l'échelle mondiale en matière d'excellence du service à la clientèle et de capitalisme social. TELUS Santé améliore la vie d'environ 170 millions de personnes dans 200 pays et territoires grâce à des technologies novatrices axées sur la médecine préventive et le bien-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation utilise les technologies numériques et les données pour optimiser les liens entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans les expériences client numériques et les transformations numériques tournées vers l'avenir qui créent de la valeur pour ses clients à l'échelle mondiale. Guidée par notre philosophie durable « Nous donnons où nous vivons », TELUS continue d'investir dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le bien-être des collectivités. En 2023, nous avons lancé la bourse d'études TELUS, qui vise à faire en sorte que chaque jeune au Canada qui souhaite poursuivre des études postsecondaires ait la possibilité de le faire. À ce jour, le programme a remis plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants, et ce nombre continue d'augmenter. Depuis 2000, TELUS, les membres de notre équipe et les retraités ont versé 1,85 milliard de dollars en dons en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, dont 2,5 millions de jours de bénévolat, ce qui a valu à TELUS la distinction d'entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus, visitez telus.com

SOURCE Lightworks

Personnes-ressources pour les médias : John Painter, chef de la direction et fondateur, Lightworks, [email protected]; Tricia Lo, directrice principale des communications, TELUS, [email protected]; Sneh Kukreja, directrice, Communications d'entreprise, Sun Life, [email protected]; J.R Gabriel, directeur principal, Communications technologiques mondiales, Banque Scotia, [email protected]