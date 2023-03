OTTAWA, ON, le 9 mars 2023 /CNW/ - Le marché du travail est en constante évolution. Or, de nombreux travailleurs ne possèdent pas les compétences nécessaires pour remplir les exigences associées aux emplois disponibles, et les employeurs ont du mal à trouver des employés pour pourvoir leurs postes vacants. Afin que les Canadiens acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada investit dans des projets qui les aideront à enrichir leurs compétences fondamentales et transférables pour pouvoir trouver et conserver un emploi.

Ainsi, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, accompagnée de la députée d'Ottawa--Vanier, Mona Fortier, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 11,4 millions de dollars au Collège La Cité dans le cadre du programme Compétences pour réussir. Cet investissement servira au Collège La Cité, en partenariat avec le Collège Éducacentre de la Colombie-Britannique, le Collège Mathieu de la Saskatchewan, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, SkyHive, l'Essential Skills Group et La Factry, à mettre en œuvre le projet « Les compétences pour réussir pour une relance économique efficace ». Ce projet offrira aux Canadiens des possibilités de formation axée sur les compétences afin qu'ils soient à même de satisfaire aux exigences professionnelles actuelles; il comprendra l'élaboration d'outils d'évaluation en ligne et de ressources de formation disponibles à l'échelle nationale à des fins d'apprentissage des compétences.

Cet investissement comblera des besoins immédiats et à long terme du Canada en matière de formation, particulièrement pour les groupes sous-représentés sur le marché du travail, notamment les communautés francophones en situation minoritaire et les nouveaux arrivants francophones. Le projet devrait permettre à 2 898 participants répartis dans 3 provinces d'avoir accès à des outils d'évaluation des compétences, de pair avec environ 735 possibilités de formation professionnelle, ce qui contribuera à respecter l'engagement du gouvernement consistant à créer 500 000 nouvelles possibilités de formation et d'emploi pour les Canadiens.

Lancé en mai 2021, le programme Compétences pour réussir met l'accent sur neuf compétences que les Canadiens doivent posséder pour participer, s'adapter et s'épanouir dans l'apprentissage, le travail et la vie. Cela englobe des compétences fondamentales, comme la capacité d'écrire, de lire et de calculer, ainsi que des compétences socioémotionnelles, c'est-à-dire les compétences humaines nécessaires pour avoir de bonnes interactions sociales, comme la capacité de collaborer, de communiquer, de régler des problèmes et de s'adapter, ainsi que la créativité et l'esprit d'innovation.

« Le Canada a besoin d'une main-d'œuvre plus qualifiée, dans les deux langues officielles. Grâce à ce partenariat avec le Collège La Cité, nous contribuons à doter les travailleurs des outils dont ils ont besoin pour s'adapter aux exigences de notre marché du travail en constante évolution, tout en aidant les Canadiens à réussir dans la carrière de leur choix. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Qu'il s'agisse de fournir une éducation de la langue française ou de faciliter une formation de haute qualité, le collège La Cité joue un rôle vital dans la région de la capitale nationale et à travers l'Ontario et le pays. Grâce au programme Compétences pour réussir et à sa dimension virtuelle, beaucoup plus de Canadiens auront l'occasion de bénéficier de ces programmes de formation professionnelle, ce qui renforce notre communauté et améliore son accessibilité. »

- La députée d'Ottawa--Vanier, Mona Fortier

« À La Cité, nous nous sommes toujours engagés à soutenir et à assurer l'employabilité de nos étudiants et de nos clients. Depuis sa création en 1990, La Cité offre aux membres des communautés francophones en situation minoritaire, y compris aux nouveaux arrivants francophones, une vaste gamme de programmes et de services de formation. Le Collège est devenu un véritable chef de file et un expert dans la création et la prestation d'initiatives de formation virtuelle qui augmentent l'employabilité et l'intégration professionnelle de ses clients de partout au Canada. Le projet Compétences pour réussir permettra à La Cité et aux collèges partenaires du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique, avec l'appui de La Factry, SkyHive et de l'Essential Skills Group, d'offrir aux membres des communautés francophones en situation minoritaire et aux nouveaux arrivants francophones des possibilités de formation pratiques et pertinentes à l'échelle nationale afin d'accéder à des emplois en forte demande. Notre objectif est d'établir un centre national de Compétences pour réussir qui soit axé sur les initiatives d'évaluation et de développement des ressources. »

- Vice-présidente à l'enseignement et à la réussite scolaire du Collège la Cité, Lynn Casimiro

Comme cela a été annoncé initialement dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada investit 298 millions de dollars sur 3 ans dans le cadre du programme Compétences pour réussir. Ce financement aidera des Canadiens, quel que soit leur niveau de compétence actuel, à enrichir leurs compétences fondamentales et transférables afin de mieux se préparer à obtenir et à conserver un emploi, ainsi qu'à s'adapter et à réussir sur le marché du travail.

investit 298 millions de dollars sur 3 ans dans le cadre du programme Compétences pour réussir. Ce financement aidera des Canadiens, quel que soit leur niveau de compétence actuel, à enrichir leurs compétences fondamentales et transférables afin de mieux se préparer à obtenir et à conserver un emploi, ainsi qu'à s'adapter et à réussir sur le marché du travail. Actuellement, 45 % des Canadiens n'ont pas les compétences numériques ni les compétences en littératie et en numératie qui sont de plus en plus nécessaires pour réussir dans l'économie du savoir.

On estime qu'une augmentation de 1 % du taux moyen d'alphabétisation au Canada , au fil du temps, est associée à une hausse de 3 % du produit intérieur brut (PIB) et de 5 % de la productivité. Investir auprès des femmes et des personnes dont le niveau d'alphabétisation est le plus bas aurait le plus grand effet sur la croissance.

Compétences pour réussir

