TORONTO, le 14 mai 2024 /CNW/ - Le programme Avion Récompenses de la Banque Royale du Canada a été reconnu pour la deuxième année consécutive comme « programme de fidélisation de l'année (Amériques) » aux International Loyalty Awards. Ces prix soulignent le summum de l'excellence et de l'innovation en matière de fidélisation à l'échelle mondiale.

« L'obtention de cette reconnaissance, qui nous place parmi les marques mondiales de premier plan, pendant deux années consécutives est un autre jalon important pour notre société, a déclaré Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. Pour offrir aux consommateurs et aux commerçants la valeur et l'innovation qu'ils recherchent dans leur programme de fidélisation, nous avons mis sur pied une plateforme attrayante qui relie les détaillants à des millions de Canadiens et les fait bénéficier d'avantages distinctifs chaque jour. »

Avion Récompenses est une plateforme d'engagement clientèle accessible à tous les Canadiens, quelle que soit la banque avec laquelle ils font affaire pour leurs opérations bancaires. Elle offre aux membres la latitude voulue pour magasiner tout en économisant et en accumulant des points échangeables contre des articles courants et de généreuses récompenses. Grâce à sa proposition de valeur de services de voyage de premier plan, à son vaste réseau comptant plus 2 400 partenaires du secteur détail, aux occasions sans pareilles offertes et à ses caractéristiques et capacités de paiement novatrices, Avion Récompenses offre à ses membres une expérience de récompenses complète à chaque étape du parcours d'achat.

« Nous sommes honorés de recevoir ce prix, qui témoigne des efforts soutenus de notre équipe dévouée et de la force de notre réseau de commerçants participants, a déclaré Niranjan Vivekanandan, premier vice-président et chef, Fidélisation et solutions de paiement des commerçants, RBC. Nous comptons poursuivre dans la voie de l'innovation pour rendre le programme encore plus intéressant et continuer d'offrir une expérience de fidélisation inégalée aux membres Avion Récompenses. »

Le bassin de candidats au prix du programme de fidélisation de l'année (Amériques) couvre l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud ainsi que les îles et territoires environnants, toutes catégories confondues. Les prix International Loyalty Awards sont décernés depuis 13 ans ; un jury influent et respecté, composé de plus de 25 experts en fidélisation de tous les marchés et secteurs, sélectionne les finalistes dans chacune des catégories de prix.

À propos d'Avion Récompenses

Programme de fidélisation et plateforme d'engagement des consommateurs, Avion Récompenses permet aux Canadiens d'économiser lorsqu'ils font des achats, ainsi que d'accumuler et d'échanger des points contre des articles courants, des récompenses attrayantes et des expériences uniques. Son assistant de magasinage exclusif, AchatsExtra Avion Récompenses, permet aux membres d'accéder aux offres de manière transparente, ce qui leur fait épargner temps et argent à l'endroit même où ils magasinent en ligne. Comptant parmi les plus importants fournisseurs de services de voyage au Canada, Avion Récompenses offre à ses membres des réservations de billets d'avion avec la compagnie aérienne, le vol et le départ de leur choix, ainsi que des cartes de crédit Avion vedettes et un service de conciergerie.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière internationale dont le rendement inégalé est mû par une approche reposant sur des objectifs et des principes concrets. Notre succès est attribuable aux quelque 94 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles aux quelque 17 millions de clients que nous comptons au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires sous forme de dons, d'investissements dans les collectivités et de travail bénévole de la part de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

