Innovations technologiques conçues à Montréal bientôt sur de nouveaux marchés

MONTRÉAL, le 12 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Déjà reconnues dans leurs domaines, les PME montréalaises E-180, Rheolution et Technologies SmartHalo développent des technologies innovantes afin de répondre à des besoins de la collectivité. Grâce à un appui du gouvernement du Canada, elles pourront poursuivre leur croissance et développer davantage leurs marchés.

L'entreprise E-180 inc. commercialise une plateforme Web associée à une application mobile de partage et d'apprentissage collaboratif par les pairs, le Braindate, utilisée dans le cadre d'événements d'affaires et de foires commerciales, notamment C2 Montréal.

Rheolution (site en anglais) développe pour sa part des instruments de mesure de laboratoire et industriels brevetés qui servent à mesurer la fermeté de biomatériaux mous utilisés dans les industries biomédicale et agroalimentaire.

L'équipe de Technologies SmartHalo propose aux adeptes de vélos urbains une technologie d'avant-garde, d'utilisation intuitive, faisant office de GPS, de lumière nocturne et de système antivol, tout désigné pour rendre les balades à vélo plus sécuritaires.

Un appui structurant de DEC pour ces créateurs

Avec le soutien de DEC, ces PME pourront atteindre leurs objectifs, que ce soit pour percer de nouveaux marchés, pour acquérir des équipements performants ou pour poursuivre leurs activités de recherche et développement. L'ensemble des contributions remboursables accordées par DEC totalisent 600 000 dollars.

La réalisation de leurs projets respectifs générera des investissements totaux de plus de 2,5 millions de dollars, ainsi que la création de 16 emplois dans le Grand Montréal. Cette annonce a été faite aujourd'hui par Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, lors d'une visite dans les locaux de E-180.

Pour plus de précisions sur les projets, veuillez consulter le document d'information connexe.

Citations

« Je suis toujours ravie que le gouvernement du Canada soutienne des petites entreprises locales, qui investissent tant dans nos collectivités. Leur dynamisme est essentiel pour notre économie et la prospérité du Canada. En soutenant les projets de E-180, Rheolution et SmartHalo, notre gouvernement atteint son objectif de contribuer à la réussite des entrepreneurs. Nous sommes résolus à continuer d'investir dans ces acteurs essentiels à la croissance de l'économie canadienne. »

-- Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international



« Nous sommes là pour vous. Nous vous aiderons à stimuler l'innovation et à soutenir les PME qui aspirent à accroître leur productivité et leur compétitivité à long terme. Il est toujours très stimulant de constater la créativité d'entreprises comme E-180, Rheolution et SmartHalo. Leur performance contribuera à positionner Montréal comme un carrefour mondial de l'innovation et cela me rend très fière. »

-- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec et du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 514-283-7443, [email protected]; Alexander Cohen, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]