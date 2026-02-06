Initiatives de commémoration - Le gouvernement du Québec contribue aux célébrations entourant le 150e anniversaire de la plus ancienne photo connue de l'Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce son appui au Secrétariat des programmes et services de la nation algonquine pour son projet intitulé Maamawiinowag (« se réunir en grand nombre »), présenté dans le cadre du volet 2 du programme Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration du ministère de la Culture et des Communications. Ce projet vise à commémorer le 150e anniversaire de la plus ancienne photo connue de l'Abitibi-Témiscamingue, prise lors d'un rassemblement à Obadjiwan-Fort-Témiscamingue en 1876, à l'occasion de la visite de l'évêque Joseph-Thomas Duhamel.

Obadjiwan était un lieu de rassemblement important des Anichinabés avant l'arrivée des Européens et un poste de traite des fourrures y a été en fonction de 1720 à 1902. La photo témoigne du caractère multiculturel du site, où Anichinabés, commerçants français et anglo-saxons ainsi que missionnaires catholiques ont cohabité durant plus de 200 ans.

Plus précisément, l'aide financière gouvernementale de 30 000 $ permettra de concrétiser trois actions symboliques :

La création d'un repère commémoratif en bronze, prenant la forme d'un tipi à trois faces et présentant l'histoire du rassemblement de 1876 ainsi que les noms des familles anichinabées qui ont fait du commerce de fourrures au fort, qui y ont travaillé et qui y sont enterrées.

L'organisation d'une cérémonie et d'une célébration le 21 juin 2026 lors du dévoilement du repère commémoratif.

La mise en ligne en septembre 2026 d'une vidéo relatant l'événement commémoratif.

Citations

« Le rassemblement à Obadjiwan en 1876 s'impose comme un jalon important de l'histoire des régions de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue. Notre gouvernement est fier de soutenir ce projet, car plus les occasions seront nombreuses de nous souvenir de l'histoire du Québec, plus nous aurons envie de prendre part à la transmission de notre héritage aux générations futures. »

François Legault, premier ministre du Québec et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« L'Appel de projet pour le soutien aux initiatives de commémoration n'est pas seulement un générateur de projets d'intérêt national, régional ou local ; il est aussi une invitation, pour chaque citoyen, à redécouvrir et à s'approprier son histoire. Je salue la créativité de nos partenaires du milieu pour mettre en valeur et rappeler des événements et des personnages importants pour la mémoire collective. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le projet Maamawiinowag est un excellent moyen de célébrer la contribution des Anichinabés à la société que nous connaissons aujourd'hui. Je suis heureux que des projets, comme celui-ci, s'ajoutent aux actions gouvernementales pour la promotion et la préservation des cultures autochtones. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

Le programme Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration comporte 2 volets, dont un s'adressant spécifiquement aux demandeurs autochtones.

La 4e édition de l'appel de projets a été ouverte du 4 août au 11 septembre 2025.

