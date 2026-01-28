Lutte contre la contrebande d'objets prohibés - Bilan des opérations de saisies majeures dans les établissements de détention du Québec au cours de l'année 2025

QUÉBEC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - La vigilance et l'efficacité du personnel du réseau des établissements de détention du Québec donnent des résultats concrets en matière de lutte contre la contrebande d'objets prohibés à l'intérieur des murs des établissements de détention. Entre avril et décembre 2025, ce sont 115 opérations de saisies majeures qui ont permis de mettre la main sur des produits du tabac, des stupéfiants, des outils ainsi que des cellulaires et des accessoires de téléphonie mobile, d'une valeur institutionnelle estimée à plus de 8,7 M$.

Rappelons également que le gouvernement a investi massivement pour renforcer la sécurité et lutter plus efficacement contre la contrebande dans les établissements de détention du Québec. Parmi les mesures mises en place, on note principalement des fouilles accrues des personnes incarcérées à l'entrée, des fouilles systématiques des visiteurs ainsi que le déploiement de scanneurs corporels.

Le tableau suivant fait état de l'ensemble des saisies effectuées entre le 1er avril et le 31 décembre 2025 :

Établissement de détention Nombre de saisies majeures Valeur institutionnelle Amos 3 133 100 $ Hull 8 414 400 $ Leclerc de Laval 8 477 000 $ Montréal 15 2 508 550 $ Québec 17 1 274 300 $ Rimouski 5 203 050 $ Rivière-des-Prairies 16 1 002 550 $ Saint-Jérôme 8 529 750 $ Sherbrooke 2 103 000 $ Sorel-Tracy 20 1 185 450 $ Trois-Rivières 10 678 050 $ Roberval 3 191 250 $ TOTAL 115 8 700 450 $

« Notre gouvernement a investi massivement pour rehausser la sécurité dans les établissements de détention. La lutte à la contrebande s'appuie également sur le professionnalisme et la compétence des agents et agentes des services correctionnels. Si ces opérations ont été de francs succès, c'est en grande partie grâce à eux. Ils sont un maillon essentiel dans notre combat contre le crime organisé. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

La majorité des saisies majeures découlent de la récupération rapide de colis transportés par drone avant qu'ils n'entrent à l'intérieur des murs.

Des prises de possession d'objets prohibés sont aussi effectuées régulièrement par le personnel carcéral, soit lors de rondes, d'inspections des cours, de fouilles des personnes incarcérées à l'admission, de fouilles des lieux, etc.

Une série de mesures technologiques est aussi mise en œuvre pour lutter contre la livraison d'objets prohibés par drone et faciliter les activités de fouille, dont une nouvelle génération de détecteurs de drones plus performants et des appareils de détection de téléphones cellulaires.

Depuis l'annonce d'investissements majeurs en octobre 2023, le ministère de la Sécurité publique a réalisé le déploiement de clôtures autoportantes, de grillages aux fenêtres, de détecteurs à balayage corporel et de postes de fouille pour s'attaquer à la contrebande dans les établissements de détention.

