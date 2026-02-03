Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 4 février 2026

QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 4 février 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période des questions et réponses orales

Heure : 10 h 00

Lieu : Assemblée nationale du Québec

Conseil des ministres

Heure : 12 h 30

Lieu : Québec

Caucus des députés

Heure : 18 h 30

Lieu : Assemblée nationale du Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Source : Catherine Hamel, Attachée de presse, Cabinet du premier ministre, (514) 831-1393, [email protected]