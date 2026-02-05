Un soutien renouvelé pour favoriser le développement de l'offre touristique dans la région de la Baie-James

QUÉBEC, le 5 févr. 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, et le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, en collaboration avec Tourisme Baie-James, annoncent la reconduction d'un soutien financier important pour le développement de l'économie et de l'offre touristique de la Baie-James par le renouvellement de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) pour les années 2025 à 2027.

En valorisant les atouts uniques du territoire, cet investissement contribuera directement à renforcer le tissu économique local et à améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs. Il vise à renouveler et à stimuler l'offre touristique régionale avec pour objectif de donner une nouvelle impulsion à la croissance du secteur, dans une perspective durable et responsable.

Tourisme Baie-James a lancé, le 28 janvier dernier, un appel de projets en continu pour l'EPRTNT 2025-2027, jusqu'à épuisement des fonds. Les projets ciblés doivent s'inscrire dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;

Structuration de l'offre touristique régionale;

Hébergement;

Festivals et événements;

Études et services-conseils;

Développement numérique.

Citations :

« Le tourisme est un moteur puissant pour le développement économique local. Dans la région de la Baie-James, il soutient des milliers d'emplois, stimule les entreprises et dynamise les communautés. En renouvelant cette entente, nous investissons directement dans l'économie de la région, mais surtout dans les gens qui la font vivre jour après jour. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La Baie-James a un énorme potentiel touristique et cette entente va permettre aux entrepreneurs touristiques d'obtenir une aide précieuse afin de réaliser leurs projets mettant en valeur les richesses de la région. Je salue tous les partenaires ayant contribué à l'enveloppe de ce programme, un bel exemple de mobilisation pour le bien de l'économie locale. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« La région de la Baie-James regorge d'innombrables attraits touristiques. Le renouvellement de cette entente représente une occasion concrète de soutenir les initiatives mises de l'avant afin de renforcer notre capacité d'accueil. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Tourisme Baie-James est fière de pouvoir compter sur l'appui du ministère du Tourisme ainsi que sur l'engagement des partenaires régionaux incontournables que sont l'Administration régionale Baie-James et la Société de développement de la Baie-James. Par leur participation soutenue à l'EPRTNT, ces partenaires réaffirment leur volonté commune de structurer, de renforcer et de faire croître une industrie touristique durable et porteuse de retombées économiques et sociales pour l'ensemble du territoire. »

Isabelle Milord, directrice générale de Tourisme Baie-James

« L'EPRTNT constitue un levier structurant pour consolider le développement touristique de la Baie-James, en cohérence avec nos réalités territoriales et les ambitions portées par le milieu. En soutenant cette entente, l'Administration régionale Baie-James réaffirme l'importance d'un tourisme ancré dans les communautés, générateur de retombées durables et vecteur de positionnement pour la région. »

Marie-Claude Brousseau, directrice générale de l'Administration régionale Baie-James

« C'est une fierté pour la Société de développement de la Baie-James de poursuivre son implication dans l'EPRTNT 2025-2027. Le développement de l'offre touristique régionale permet non seulement de créer de la richesse ici, mais aussi de découvrir de nouveaux gens d'affaires mettant leurs forces en action pour la mise en valeur du plein potentiel touristique de la région. »

Alain Coulombe, président-directeur général de la Société de développement de la Baie-James

Faits saillants :

Le montant disponible pour la région est de 907 000 $ : le ministère du Tourisme octroie 367 000 $ à Tourisme Baie-James, qui bonifie cette enveloppe de 300 000 $. L'Administration régionale Baie-James verse une contribution de 160 000 $, alors que la Société de développement de la Baie-James accorde 80 000 $ et fournit une expertise en ce qui a trait à l'analyse financière des projets soumis.

Cet investissement est rendu possible grâce aux 24 millions de dollars prévus au budget 2025-2026 pour la prolongation des EPRTNT dans les 21 régions touristiques du Québec.

L'EPRTNT 2022-2025 a permis de soutenir un total de neuf initiatives dans la région de la Baie-James, lesquelles représentent des investissements à venir de près de 3,6 millions de dollars, notamment de la part des promoteurs.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X Facebook YouTube LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551; [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Isabelle Milord, Directrice générale, Tourisme Baie-James, Tél. : 418 770-5290, [email protected]