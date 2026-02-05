Signature de l'Entente de développement culturel 2025-2027 entre le gouvernement du Québec et la Ville de Shawinigan

QUÉBEC, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce la signature d'une nouvelle Entente de développement culturel avec la Ville de Shawinigan pour la période 2025-2027. Les sommes accordées dans le cadre de cette entente permettront de mettre en œuvre une vision commune de développement culturel sur le territoire shawiniganais.

L'investissement total de 240 000 $, dont 139 800 $ est financé par le Ministère et le reste par la Ville, vise à favoriser l'accès et la sensibilisation aux arts, à la culture et au patrimoine. Parmi les actions qui seront rendues possibles grâce à l'Entente de développement culturel 2025-2027, nommons l'actualisation de la politique culturelle de la Ville, la mise sur pied de plusieurs ateliers créatifs destinés à différentes clientèles ainsi qu'un programme bonifié en bibliothèque pour favoriser l'accessibilité et aller à la rencontre des usagers.

Citations

« J'ai le bonheur d'annoncer le renouvellement de notre entente de développement culturel avec la Ville de Shawinigan. Cette entente est le résultat de plusieurs mois de travail et de collaboration, dans l'objectif d'assurer la vitalité culturelle du territoire et de générer des retombées positives pour la communauté. Je suis certain que la vision conjointe que nous avons développée avec la Ville permettra aux citoyens de participer à une multitude d'activités culturelles de qualité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« C'est une bonne nouvelle pour Shawinigan et pour toute la Mauricie. Cet investissement démontre clairement notre volonté de soutenir un milieu culturel fort, accessible et ancré dans la communauté. La culture joue un rôle essentiel dans l'attractivité de notre région, dans la qualité de vie de nos citoyens et dans le dynamisme économique local. En appuyant ces initiatives, nous renforçons un secteur qui contribue directement au développement et au rayonnement de la Mauricie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le renouvellement de cette entente confirme l'importance que nous accordons à la culture comme levier de vitalité et de qualité de vie à Shawinigan. En travaillant de concert avec le gouvernement du Québec, nous renforçons l'accessibilité aux arts, à la culture et au patrimoine pour l'ensemble de la population. »

Yves Lévesque, maire de Shawinigan

Faits saillants

Les interventions prévues dans l'EDC de Shawinigan 2025-2027 sont en phase avec les orientations ministérielles. Elles permettront d'accroître l'animation des milieux, de stimuler le développement des arts vivants et de la culture ainsi que de contribuer à la valorisation du patrimoine.

Cette entente s'ajoute à celles de 2024-2027 conclues avec 217 autres municipalités et municipalités régionales de comté pour lesquelles le gouvernement a investi un peu plus de 28,5 M$. Sans oublier les ententes conclues avec les villes de Québec, de Montréal et de Gatineau, dont les sommes versées par le gouvernement s'élèvent respectivement à 38,3 M$, 73,8 M$ et 6,2 M$.

