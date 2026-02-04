Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre de services scolaire des Bois-Francs

M. Frédéric Gagnon est nommé de nouveau directeur général du Centre de services scolaire des Bois-Francs.

Centre de services scolaire du Fer

M. Marc-André Masse est nommé de nouveau directeur général du Centre de services scolaire du Fer.

Centre de services scolaire des Îles

Mme Isabelle Gilbert est nommée de nouveau directrice générale du Centre de services scolaire des Îles.

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île

M. Martin Duquette est nommé de nouveau directeur général du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île.

Tribunal administratif du logement

Mme Annie Hallée est nommée de nouveau membre à temps partiel du Tribunal administratif du logement.

Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

Mme Annie Bernard et M. Alain Lavoie sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique.

Mme Gabrielle Hurtubise-Radet est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Société des établissements de plein air du Québec

Mme Sylvie Mercier est nommée, à compter du 28 février 2026, membre indépendante du conseil d'administration de la Société des établissements de plein air du Québec.

Société québécoise d'information juridique

Mme Aurore Ben Adiba ainsi que MM. Christian Immer et Steeve Larivière sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de la Société québécoise d'information juridique.

Mme Josée De Bellefeuille est nommée membre du conseil d'administration de cette société.

Université du Québec en Outaouais

M. Daniel Champagne est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais.

Université du Québec à Rimouski

M. Adel Omar Dahmane est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

