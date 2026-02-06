Défense des droits autochtones et de la culture inuite - L'héritage de Taamusi Qumaq sera commémoré dans un film documentaire

QUÉBEC, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce son soutien à l'organisme Tukisivallirutitsanut Parnaitiit pour la réalisation d'un film documentaire commémorant M. Taamusi Qumaq (1914-1993), militant et défenseur des droits autochtones et de la culture inuite. Ce documentaire sera diffusé dans les médias du Nunavik au courant de l'année 2026. Le projet prévoit également la production et la distribution d'une affiche qui vise à faire connaître l'œuvre de Taamusi Qumaq.

Taamusi Qumaq a notamment joué un rôle central lors de la création d'organismes chargés d'étudier les problèmes sociaux et économiques du Nord-du-Québec. Auteur d'une encyclopédie des coutumes ancestrales rédigée en inuktitut et d'un dictionnaire complet d'inuktitut, il a contribué de façon importante à la préservation de la langue et de la culture traditionnelles du peuple inuit.

À l'issue du plus récent appel de projets du ministère de la Culture et des Communications pour le soutien aux initiatives de commémoration, le projet consacré à l'anniversaire du décès de Taamusi Qumaq a été retenu. Ainsi, il bénéficie d'une aide financière gouvernementale de 29 920 $.

Citations

« Les gestes de commémoration ont un rôle important à jouer dans le rayonnement de l'histoire du Québec, l'entretien de la mémoire et le sentiment d'appartenance à une collectivité. Grâce au financement annoncé aujourd'hui, le film documentaire en hommage à Taamusi Qumaq deviendra réalité, prolongeant ainsi son influence et inspirant les générations à venir. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'initiative de l'organisme Tukisivallirutitsanut Parnaitiit constitue une occasion remarquable de mettre en lumière la richesse et la portée de l'héritage intellectuel de Taamusi Qumaq. Je suis fier que notre gouvernement ait à cœur de célébrer la richesse des traditions et des histoires des Inuit, essentielles à l'identité québécoise et à notre diversité culturelle. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

Taamusi Qumaq est chevalier de l'Ordre national du Québec (1989) et Membre de l'Ordre du Canada (1992).

Le programme Appel de projets pour le soutien aux initiatives de commémoration comporte deux volets, dont un s'adressant spécifiquement aux demandeurs autochtones.

La 4e édition de l'appel de projets a été ouverte du 4 août au 11 septembre 2025.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]