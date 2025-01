L'organisme de Rimouski obtient deux aides financières totalisant 1 860 000 $ de DEC pour bonifier l'offre touristique des croisières au Québec.

QUÉBEC, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le tourisme est essentiel à l'économie du Québec et du Canada, et à sa prospérité à long terme. Il contribue à diversifier l'économie des régions et à générer des retombées importantes partout au pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada soutient les entreprises et les organisations du secteur touristique.

À l'occasion d'une prise de parole à l'arrivée de la première croisière hivernale à bord du Commandant Charcot au Port de Québec, l'honorable Jean‍-‍Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a annoncé, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, l'attribution de deux contributions non remboursables totalisant 1 860 000 $ à l'Association des croisières du Saint‍-‍Laurent (ACSL), une association sectorielle regroupant neuf escales le long du fleuve Saint-Laurent.

D'une part, DEC accorde une contribution non remboursable de 960 000 $ dans le cadre du renouvellement de son soutien à l'ACSL. Cette aide, qui couvrira une période 4 ans, permettra à l'organisme d'accompagner les entreprises pour le développement et la structuration de l'offre touristique et la commercialisation hors Québec, en collaboration avec le ministère du Tourisme du Québec, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et les partenaires de l'écosystème.

D'autre part, dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme (PCT), DEC accorde une contribution non remboursable de 900 000 $ à l'ACSL afin de bonifier l'offre touristique des croisières au Québec en mettant de l'avant une nouvelle offre de croisière hivernale. Cet appui de DEC lui permettra de soutenir une douzaine d'entreprises touristiques dans les régions incluant cinq escales de croisière, dont quatre sont dans les régions des Îles‍-‍de-la‍-‍Madeleine, de Gaspé, de Sept‍-‍Îles et de Saguenay, en plus de l'escale de Québec, port d'embarquement et de débarquement des croisiéristes.

Grâce au PCT, ce sont des entreprises locales et des organismes du secteur touristique partout à travers la province qui bénéficieront d'un soutien financier pour bonifier leur offre de produits et d'expériences touristiques afin d'attirer plus de visiteurs dans les régions. De plus, à travers les projets appuyés par DEC, le PCT encourage également le tourisme durable et de plein air, ainsi que le tourisme autochtone. À terme, le PCT vise à accroître la vitalité économique des communautés grâce au tourisme.

« L'aide accordée par DEC pour bonifier l'offre touristique des croisières au Québec, notamment avec les premières croisières hivernales, est une excellente nouvelle pour l'ensemble du Québec et pour l'attractivité touristique de nos régions. Les travaux proposés vont non seulement permettre de prolonger la saison touristique, mais aussi encourager un tourisme écoresponsable et renforcer la position du Québec sur la scène mondiale, tout en mettant en valeur le tourisme autochtone et en faisant la promotion du patrimoine québécois. Les visiteurs d'ici et d'ailleurs pourront donc pleinement profiter de toute la beauté de nos villes côtières! Bravo à l'Association des croisières du Saint‍-‍Laurent pour ce bel aboutissement! »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Le Québec offre des expériences uniques qui permettent aux touristes d'apprécier son hospitalité, sa culture, son histoire et la beauté de ses paysages naturels. Le gouvernement du Canada investit dans l'industrie du tourisme en soutenant, entre autres par l'intermédiaire du Programme pour la croissance du tourisme, des organisations de toutes les régions comme l'Association des croisières du Saint-Laurent, qui joue un rôle important dans le développement du tourisme le long du fleuve Saint‍-‍Laurent. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« L'appui de Développement économique Canada pour les régions du Québec nous a permis de soutenir les organisations d'escales afin qu'elles se dotent d'équipements et d'infrastructures essentiels pour améliorer l'offre et pour assurer le confort et la sécurité du personnel d'accueil qui opère dans des conditions hivernales. Le renouvellement de notre entente nous permettra aussi de continuer à accompagner les entreprises du secteur pour le développement des croisières au Québec. »

René Trépanier, directeur général, Croisières du Saint‍-‍Laurent

Faits en bref

Annoncé dans le budget de 2023, le Programme pour la croissance du tourisme (PCT) est un élément clé de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme et est doté d'un budget de 108 M$ à l'échelle du Canada . Il est complémentaire aux mesures d'aide accordées à l'industrie du tourisme dans le cadre d'autres programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux et se terminera le 31 mars 2026.





. Il est complémentaire aux mesures d'aide accordées à l'industrie du tourisme dans le cadre d'autres programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux et se terminera le 31 mars 2026. DEC entretient une étroite collaboration avec le gouvernement du Québec et travaille de près avec les acteurs du milieu, comme les associations touristiques régionales et sectorielles (ATR et ATS), afin que son soutien soit complémentaire aux mesures existantes.





Au Québec, le PCT dispose d'une enveloppe de 21,1 M$ en aide financière. Il s'inscrit dans le Programme de développement économique du Québec de DEC, qui vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.





DEC adapte déjà son soutien en fonction du potentiel de croissance de chaque région en offrant des conditions assouplies aux 75 municipalités régionales de comté (MRC) du Québec qui ont un faible potentiel de croissance.





Pour aller plus loin encore dans son mandat, jusqu'en 2027, DEC offre désormais aux 8 MRC les plus vulnérables économiquement des assouplissements additionnels pour élargir les types d'aide offerts et la nature des projets appuyés. Ces 8 MRC sont : Administration régionale Kativik, MRC Avignon, MRC de La Haute-Gaspésie, MRC La Tuque, MRC de La Vallée‍-‍de-la‍-‍Gatineau, MRC du Golfe-du-Saint‍-‍Laurent, MRC du Rocher‍-‍Percé et MRC de Pontiac.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

