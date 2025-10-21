QUÉBEC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité publique lèvera totalement l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité à compter d'aujourd'hui le 21 octobre, à 12 h, en raison des quantités de pluie significatives tombées et encore attendues au cours de la journée. Cette décision a été prise en collaboration avec la SOPFEU. La mesure était en vigueur depuis le 30 septembre dernier.

Bilan provincial

Présentement, six feux de forêt sont en activité au Québec, en zone de protection intensive (ZPI). Depuis le début de la saison de protection, 501 incendies ont touché 1249,4 hectares en ZPI. La moyenne des 10 dernières années à la même date est de 448 incendies pour 118 665,3 hectares de forêt affectés.

Pour obtenir des renseignements sur les incendies de forêt, consultez la page Web Feu de forêt du gouvernement du Québec et le site Web de la SOPFEU.

