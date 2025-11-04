Lutte contre le proxénétisme et la pornographie juvénile : soutenir les équipes spécialisées sur le terrain

QUÉBEC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est pleinement engagé dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Afin de poursuivre ce combat, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, et la députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité publique, Mme Isabelle Lecours, annoncent un soutien direct aux corps de police municipaux qui participent aux enquêtes menées dans le cadre de l'Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP) et de l'Équipe intégrée de lutte contre la pornographie juvénile (EILP-J).

Ces sommes, qui s'inscrivent en réponse directe aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, permettront d'assurer la participation des services de police de Montréal, de Québec, de Gatineau, de Laval et de Longueuil aux travaux des équipes intégrées. Entre le 1er octobre 2021 et le 31 mai 2025, l'EILP a procédé à 486 arrestations, tandis que l'EILP-J en a fait 301. Ces résultats concrets sont le reflet du travail colossal mené par les forces de l'ordre pour s'attaquer à ces criminels et protéger les jeunes de l'exploitation sexuelle.

Citations :

« Comme père de famille et policier vétéran et ayant présidé la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, la lutte de ce fléau est une priorité. Ces équipes intégrées effectuent un travail essentiel sur le terrain. Les enquêtes dans ces dossiers sont complexes et ces équipes ont déjà permis de mener à plusieurs centaines d'arrestations. Je tiens également à saluer l'annonce faite hier par nos voisins du Nouveau-Brunswick au sujet de la création d'une nouvelle équipe spécialisée pour lutter contre la traite de personnes. Ce dernier comportement constitue un crime qui ne connaît pas de frontières. Il est donc nécessaire de s'unir pour le prévenir et le combattre plus efficacement. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« J'ai eu le privilège de siéger à la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Notre gouvernement respecte son engagement à mettre en œuvre l'ensemble des recommandations. Les travaux menés par les équipes intégrées sont essentiels et les résultats parlent d'eux-mêmes. Merci à ces femmes et ces hommes qui travaillent au quotidien pour enrayer ce fléau. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité publique

Faits saillants :

La bonification de l'EILP et la création de l'EILP-J s'inscrivent dans le cadre du Plan d'action gouvernemental 2021-2026 à la suite des travaux de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs.

En 2025-2026, les subventions versées aux cinq corps de police municipaux totalisent 7 572 300 $ : Montréal : 2 079 900 $ (EILP) et 374 500 $ (EILP-J); Québec : 2 325 600 $ (EILP) et 428 000 $ (EILP-J); Gatineau : 999 600 $ (EILP) et 179 500 $ (EILP-J); Laval : 559 600 $ (EILP) et 192 900 $ (EILP-J); Longueuil : 233 500 $ (EILP) et 199 200 $ (EILP-J).



Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, responsable de la région du Nord-du-Québec, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]