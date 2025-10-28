Mérite québécois de la sécurité civile 2025 - La Communauté métropolitaine de Québec honorée pour ses bonnes pratiques en sécurité civile

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile, le gouvernement du Québec tenait aujourd'hui, au Centre des congrès de Québec, la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile 2025.

Parmi les sept distinctions décernées, un prix Mention d'honneur dans la catégorie Prévention ou connaissance des risques a été attribué à la Communauté métropolitaine de Québec pour son projet Comité métropolitain sur la résilience territoriale.

Aperçu du projet

La Communauté métropolitaine de Québec et ses cinq partenaires régionaux, soit la Ville de Lévis, l'agglomération de Québec et les MRC de La Jacques-Cartier, de La Côte-de-Beaupré et de L'Île-d'Orléans, ont convenu d'agir ensemble pour renforcer leur résilience à l'égard des situations d'urgence.

Créé officiellement en février 2024, le Comité métropolitain sur la résilience territoriale est une instance de collaboration novatrice et permanente qui regroupe des responsables de l'aménagement du territoire et de la sécurité civile. Cette structure de gouvernance s'est avérée nécessaire pour contribuer à la diversification des savoirs, des connaissances et des expertises et, surtout, pour viser un renforcement équitable de la résilience sur tout son territoire.

Citations :

« Je félicite la Communauté métropolitaine de Québec pour son projet innovant qui réunit les acteurs de l'aménagement du territoire et de la sécurité civile, deux domaines dont la collaboration est essentielle au renforcement de la résilience collective. Bien qu'il n'existe aucun cadre légal obligeant les municipalités régionales à collaborer sur cette thématique, cette initiative contribue au développement d'une vision globale et intégrée, un atout solide pour notre capacité de réponse en cas de sinistre. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Bravo à la Communauté métropolitaine de Québec pour son approche proactive! Grâce à ses efforts, une vraie culture commune autour de la sécurité civile se développe, ce qui rend toute la région plus résiliente. Je souligne d'ailleurs qu'à la suite de sa création, le Comité a tenu une journée de réflexion métropolitaine sur cette thématique et a mené différents ateliers. La feuille de route et le plan de travail 2025-2027 qui ont émergé de ces travaux témoignent du sérieux de la démarche, qui mérite amplement une Mention d'honneur. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants - Lauréats 2025 :

Les prix sont attribués dans ces trois catégories : Prévention ou connaissance des risques : projet ou réalisation visant à accroître la connaissance ou à prévenir les risques de sinistre en sécurité civile; Préparation aux sinistres : projet ou réalisation visant à améliorer la préparation pour faire face aux sinistres; Réponse aux sinistres : réalisation exemplaire lors d'une intervention ou du rétablissement qui a permis de diminuer les conséquences d'un sinistre et un retour rapide à la normale.

Voici les distinctions décernées cette année ainsi que les lauréats et lauréates :

Trois prix Mérite : Prévention ou connaissance des risques :

Tous à l'abri - Jeu d'évasion mobile - Ville de Terrebonne; Préparation aux sinistres :

Simulation d'urgence de niveau avancé - Direction de la santé publique de la Montérégie; Réponse aux sinistres :

Mobilisation de l'organisation municipale de sécurité civile en prévision de l'ouragan Debby du 9 août 2024 - Ville de Sainte-Thérèse.



Trois prix Mention d'honneur : Prévention ou connaissance des risques :

Comité métropolitain sur la résilience territoriale - Communauté métropolitaine de Québec; Préparation aux sinistres :

Création d'une cartographie dynamique du programme « Secours adaptés » - Ville de Repentigny; Réponse aux sinistres :

Excellence et proactivité : être en première ligne face à la détresse des sinistrés de la tempête tropicale Debby - Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.



Un prix Hommage : M me Esther Laforte, pour son apport exceptionnel et son rôle essentiel dans le développement de la culture de la sécurité civile à la Croix-Rouge canadienne et au Québec.



