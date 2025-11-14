Québec En Alerte - Test du système Québec En Alerte le 19 novembre prochain

QUÉBEC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité publique (MSP) procédera à un test de Québec En Alerte le 19 novembre prochain, à 13 h 55. Cette démarche permet au MSP, aux radiodiffuseurs et aux compagnies de télécommunications de vérifier le bon fonctionnement du système et d'y apporter, au besoin, les ajustements nécessaires. C'est aussi une occasion de rappeler au grand public l'utilité de cet outil qui peut sauver des vies.

Québec En Alerte vise à informer rapidement la population pour l'aider à mieux se protéger en cas de menace réelle ou imminente pour sa vie ou sa sécurité. Les messages d'alerte peuvent concerner plusieurs types d'événements, comme :

un risque de catastrophe naturelle (ex. : tornade, feux de forêt);

une personne disparue (ex. : alerte AMBER);

une situation dangereuse (ex. : individu armé).

Les messages peuvent être diffusés dans tout le Québec ou dans une zone ciblée.

Ces messages essentiels sont en français et en anglais. Pour qu'un appareil mobile puisse recevoir une alerte, il doit être :

compatible avec le service d'alerte sans fil au public, comme un téléphone intelligent;

être connecté à un réseau LTE/5G au moment où l'alerte d'urgence est diffusée ou rejoindre un réseau alors que l'alerte est toujours en cours.

Voici la version française du message qui sera diffusé le 19 novembre prochain :

TEST -- Ceci est un TEST programmé de Québec En Alerte -- Aucune action n'est requise. Ceci est un test de Québec En Alerte. Il n'y a pas de danger pour votre santé ou votre sécurité. S'il s'agissait réellement d'une urgence, vous recevriez maintenant des instructions pour vous protéger.

Pour en savoir plus sur les messages d'alerte, veuillez consulter Alerte.gouv.qc.ca .

Faits saillants :

Le test de Québec En Alerte s'inscrit dans le cadre des procédures liées à l'utilisation du Système national d'alertes au public (SNAP), une initiative pancanadienne.

Puisque la technologie évolue rapidement, cet exercice permet au MSP de vérifier annuellement l'infrastructure et les processus qui soutiennent le site Web de Québec En Alerte et les liaisons avec ses médias sociaux. Il fournira également l'occasion, cette année, de tester les fonctionnalités du nouveau Site Web de QEA.

Depuis janvier 2025, le MSP n'a diffusé aucune alerte via Québec En Alerte.

Les alertes peuvent être émises à la demande d'intervenants d'urgence désignés ou de partenaires gouvernementaux. Seuls le MSP et certains ministères du gouvernement fédéral peuvent diffuser des alertes au public au moyen de ce système.

Pour accéder au site de Québec En Alerte

Pour vérifier la compatibilité de votre appareil avec le SNAP : https://www.enalerte.ca/mobilite/

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

