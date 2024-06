SAGUENAY, QC, le 11 juin 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, le député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, et le président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), M. Éric Ducharme, convient les représentants et représentantes des médias à l'inauguration d'un nouveau centre de services de la SAAQ à Saguenay.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés notamment du président de l'arrondissement de Jonquière, M. Carl Dufour.

DATE : 12 juin 2024



HEURE : 8 h



LIEU : Saguenay

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent se faire accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera communiqué avec la confirmation de l'inscription.

