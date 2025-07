Appel à la prudence - Une période de vacances marquée par de nombreux accidents aux conséquences tragiques

QUÉBEC, le 31 juill. 2025 /CNW/ - À l'approche de la dernière fin de semaine des vacances de la construction, les données préliminaires recueillies par nos partenaires policiers révèlent un nombre préoccupant de décès sur les routes au cours des derniers jours. La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) se joint à eux pour lancer un appel à la prudence.

Rappelons que 80 % des collisions mortelles sur nos routes sont causées par des comportements humains évitables, tels que la distraction, la vitesse, l'alcool au volant et les comportements imprudents. Ce constat met en évidence notre responsabilité collective et la possibilité réelle d'éviter des drames et de sauver des vies.

Entre 2020 et 2024, les comportements imprudents ont été en cause dans 45 % des décès sur les routes. Parmi les comportements les plus fréquemment observés lors de collisions graves, on note :

- Ne pas céder le passage;

- Brûler un feu rouge;

- Ne pas faire un arrêt obligatoire;

- Suivre de trop près un véhicule;

- Changer de voie sans prévenir les autres usagers;

- Empiéter du mauvais côté de la voie;

- Faire preuve d'impatience ou d'agressivité.

Ces comportements, combinés à la fatigue liée aux longs déplacements et à l'achalandage accru du réseau routier en période estivale, augmentent considérablement les risques de collisions mortelles. Il faut absolument faire preuve de vigilance et de patience, et respecter le Code de la sécurité routière. Chaque usagère ou usager de la route, peu importe son mode de déplacement, peut faire en sorte que le partage de la route se fasse de façon plus harmonieuse et plus sécuritaire.

Nos porte-parole sont disponibles pour accorder des entrevues sur le sujet. Pour planifier une entrevue ou obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec notre équipe des relations médias.

La SAAQ souhaite à toutes et à tous de profiter de vacances de la construction sécuritaires puisqu'après tout, bien se conduire sur la route, c'est juste la base.

Bonne route!

