Hypothèse de règlement pour le SAPSCQ-CSN

MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - La nuit dernière, à l'issue d'une période de négociation intensive, une hypothèse de règlement du conciliateur a été retenue par le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (CSN) et le gouvernement.

Celle-ci sera bientôt présentée aux instances syndicales qui se prononceront sur tout son contenu. Aucune entrevue ne sera accordée d'ici là.

À propos

Le SAPSCQ-CSN est un syndicat autonome affilié à la Fédération des employées et employés de services publics de la Confédération des syndicats nationaux depuis 2006. Il représente plus de 2800 agentes et agents de la paix en services correctionnels, répartis dans 18 établissements de détention partout au Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 350 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Mathieu Lavoie, Président national, Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, 514 293-8853