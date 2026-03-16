Agression à l'établissement de détention de Québec - Hausse majeure de la violence en milieu carcéral

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - À la suite d'une violente agression de ce matin à l'établissement de détention de Québec, le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec-CSN (SAPSCQ-CSN) dénonce la hausse majeure de la violence en milieu carcéral.

« Nous condamnons la violente agression survenue ce matin même à l'établissement de détention de Québec. Depuis des mois, nous décrions des actes de plus en plus violents vécus par les agents en service correctionnels (ASC) en les plaçant dans un contexte de montée généralisée de ce type d'agressions dans les établissements de détentions du Québec. Face à cette hausse vertigineuse des agressions en milieu carcéral, nous nous sentons carrément abandonnés par le ministère de la Sécurité publique (MSP) qui banalise ces événements par son inaction », souligne le président du SAPSCQ-CSN, Mathieu Lavoie.

« Le MSP doit engager et fournir les ressources humaines et matérielles nécessaires pour assurer la santé et la sécurité du travail des ASC et reconnaitre le caractère particulier de notre métier », conclut le président du syndicat.

À propos

Le SAPSCQ-CSN est un syndicat autonome affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) depuis 2006. Il représente plus de 2800 agentes et agents de la paix en services correctionnels, répartis dans 18 établissements de détention partout au Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Mathieu Lavoie, Président national, Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec-CSN, 514 293-8853