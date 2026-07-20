Les agentes et agents correctionnels sonnent l'alarme face aux compressions prévues par le SCC

MONTRÉAL, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Les agentes et agents correctionnels de partout au pays se sont mobilisés la semaine dernière en réponse aux compressions budgétaires prévues par le Service correctionnel du Canada (SCC), avertissant que ces réductions compromettront la sécurité des établissements et mettront davantage à risque le personnel ainsi que la population.

La sécurité de première ligne dans la mire des compressions

Le SCC a reçu la directive de réduire son budget de fonctionnement d'environ 132,2 millions de dollars d'ici 2028-2029. Dans le cadre de cet exercice, l'employeur a déjà confirmé l'élimination ou la réduction de plusieurs postes de première ligne, notamment des agentes et agents de patrouille mobile, de certains postes de CX-03, des maîtres-chiens, des équivalents temps plein des unités d'intervention structurée (UIS), des postes du Programme d'intégrité (lutte contre les objets projetés par-dessus les clôtures) ainsi que du personnel affecté à certaines unités à sécurité maximale.

Le Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SACC-CSN) prévient que ces compressions visent des postes qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre l'introduction de contrebande, la détection des incursions de drones, la gestion des situations d'urgence et le maintien de la sécurité au sein des établissements correctionnels fédéraux.

« Il ne s'agit pas de simples compressions administratives : ce sont des compressions qui touchent directement la sécurité de première ligne dans nos établissements », a déclaré le président national d'UCCO-SACC-CSN, Frédérick Lebeau. « Chaque poste éliminé ou remis en question affecte directement la sécurité de nos pénitenciers. À un moment où la violence, le crime organisé et les activités liées aux drones sont en hausse dans nos établissements, réduire les ressources consacrées à la sécurité est une décision à la fois irresponsable et dangereuse. On ne peut pas faire des compressions et espérer un système correctionnel plus sécuritaire. »

Les agentes et agents correctionnels font front commun

D'un océan à l'autre, les agentes et agents correctionnels se sont rassemblés devant les établissements fédéraux afin de distribuer de l'information, de sensibiliser le public aux conséquences des compressions annoncées et de démontrer leur opposition à ces mesures.

Le syndicat affirme que cette mobilisation a reçu un appui massif des membres et qu'elle marque le début d'une campagne plus vaste visant à défendre la sécurité des établissements et les services correctionnels de première ligne.

« Le SCC est allé de l'avant avec ces décisions sans véritable consultation », a ajouté M. Lebeau. « Nos membres ont envoyé un message clair : nous resterons unis et nous poursuivrons notre mobilisation jusqu'à ce que ces compressions dangereuses soient abandonnées et que la sécurité des agentes et agents correctionnels ainsi que celle de la population canadienne redevienne une véritable priorité. »

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements pour les médias : Idriss Amraoui, Conseiller aux communications, CSN, Courriel : [email protected], Téléphone : 438 871-2263