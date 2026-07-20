Les employé-es des Îles-de-la-Madeleine s'entendent avec la municipalité

CAP-AUX-MEULES, QC, le 20 juill. 2026 /CNW/ -- Réunis en assemblée générale hier, les membres du Syndicat des employé-es municipaux des Îles-CSN ont adopté leur nouvelle convention collective.

Survenue lundi soir, à quelques heures du déclenchement d'une deuxième séquence de grève, l'entente de principe prévoit des augmentations salariales de 18,5 % sur cinq ans, dont 4,5 % sont rétroactives au 1er janvier 2025 et 4 % au 1er janvier 2026. Plusieurs salarié-es verront également leur rémunération progresser en raison de l'augmentation de la semaine de travail, de 32 à 35 heures par semaine, pour certains titres d'emploi.

Les syndiqué-es auront accès plus rapidement à un plus grand nombre de semaines de vacances. Alors que les primes de soir et de nuit ont été augmentées de façon importante, les employé-es obtiennent également une uniformisation à la hausse des différents congés prévus à la convention.

« Après plusieurs mois de négociation, nous sommes très heureux de cette entente avec la municipalité », déclare le président du syndicat, Gilles Turbide. « Nous sommes parvenus à préserver nos emplois et à mettre un frein à la sous-traitance de nos services publics, tout en nous entendant sur une structure salariale plus attrayante. C'est gagnant pour tout le monde. »

La vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, Josée Dubé, se réjouit de ce dénouement.

« Personne ne voulait une deuxième séquence de grève. Mais il fallait s'entendre sur des augmentations salariales qui permettront aux employé-es des Îles de faire face à l'augmentation du coût de la vie », affirme la dirigeante syndicale.

« Les employé-es municipaux des Îles-de-la-Madeleine peuvent être fiers de leur négociation. Ils ont réussi à obtenir un bon règlement, à la hauteur de ceux des autres villes en Gaspésie. Et ça, c'est grâce à la mobilisation des derniers mois! »

Le Syndicat des employé-es municipaux des Îles-CSN représente 175 salarié-es de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Il est affilié au Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine-CSN et à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN. Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 350 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]