Négociation coordonnée des RPA - Déclenchement d'une grève de cinq jours à la résidence Le Duplessis

Trois-Rivières, QC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Les quelque 40 salarié-es de la résidence privée pour aîné-es (RPA) Le Duplessis ont amorcé aujourd'hui une grève qui se poursuivra jusqu'au 17 juillet.Le syndicat veut envoyer un message clair : les travailleuses et les travailleurs sont déterminés à obtenir les gains revendiqués dans le cadre de la négociation coordonnée et prêts à intensifier la mobilisation pour obtenir des salaires décents et des conditions de travail équitables. La balle est maintenant dans le camp du groupe Chartwell.L'employeur doit poser des gestes concrets et significatifs à la table de négociation.

Avec ce débrayage, une neuvième séquence de grève s'amorce dans un conflit qui perdure. Les services essentiels seront toutefois maintenus pendant toute la durée du conflit. Rappelons que la négociation coordonnée de la CSN a connu de nombreuses avancées au cours des dernières semaines alors que 25 des 30 RPA participantes ont conclu une entente de principe.

La détermination du personnel demeure intacte

« Les travailleuses et les travailleurs de la RPA Le Duplessis prennent soin de nos aîné-es avec un immense dévouement, souvent dans l'ombre et sans reconnaissance à la hauteur de leur travail. Ces personnes méritent des salaires et des conditions de travail dignes. Depuis le début de ce conflit, leur détermination ne faiblit pas : malgré la fatigue et les défis, la mobilisation demeure forte pour défendre leur dignité et la qualité des soins offerts aux résidentes et résidents », explique la porte-parole du secteur des RPA à la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, Marlène Ross.

Chartwell doit démontrer une réelle volonté de négocier

« Les travailleuses et travailleurs du groupe Chartwell mènent un véritable combat de David contre Goliath. Pourtant, l'employeur tarde à répondre aux revendications légitimes portées à la table de négociation. Nous exprimons notre entière solidarité envers le personnel, qui fait preuve d'une détermination remarquable, et demandons au groupe Chartwell de s'engager pleinement dans les négociations afin de conclure une entente satisfaisante pour les deux parties », poursuit le président du Conseil central du Cœur du Québec-CSN, Pascal Bastarache.

À propos de la négociation coordonnée des RPA de la CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux. Elle compte des milliers de syndiqué-es œuvrant dans les résidences privées pour aîné-es (RPA) au Québec. Les priorités de ce secteur portent, entre autres, sur l'application d'une plateforme salariale, la création d'une mutuelle de formation, l'élaboration d'un régime de retraite et la coordination des négociations de conventions collectives.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Nathalie Garceau, Service des communications de la CSN, 438-887-5608, [email protected]