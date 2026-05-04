Les employé-es de la SQDC affiliés à la CSN ont un nouveau contrat de travail

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - Lors d'une assemblée générale qui s'est déroulée le dimanche soir 3 mai 2026, les membres du Syndicat des employées et employés de la SQDC-CSN ont adopté à 96 % l'entente de principe intervenue le 22 avril dernier.

« Comme certaines succursales ont récemment adhéré à la CSN, la nouvelle convention collective est d'une durée moyenne de quatre ans, assortie des augmentations salariales suivantes : la parité avec les autres succursales en 2025, 2,5 % en 2026, 3,5 % en 2027 et 2 % pour les années 2028 et 2029--auxquelles on ajoute un montant de 650 $ pour les trois dernières années, à titre de mesure de fidélisation annuelle pour les personnes au sommet de l'échelle salariale. Nous obtenons également une amélioration majeure dans la confection des horaires, une cinquième semaine de vacances après 15 ans de service et une bonification significative de la prime de chef d'équipe. Les membres ont clairement signifié leur satisfaction quant à l'avancement de leurs conditions de travail », souligne la présidente du syndicat national, Isabella Banini.

« Au nom de la fédération, je félicite les membres pour l'adoption de leur nouveau contrat de travail. En plus des salaires, plusieurs autres conditions d'emploi importantes ont été améliorées, ce qui influence toujours positivement l'ambiance générale au travail. Nous saluons au passage le changement d'approche de la SQDC, avec qui le syndicat a réussi à s'entendre rapidement sur les enjeux cruciaux de cette négociation », ajoute le vice-président trésorier de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Simon-Mathieu Malenfant.

« Lorsqu'il faut nous mobiliser, la CSN est inconditionnellement aux côtés de tous ses membres. Dans le cas de cette négociation, des moyens de pression légers ont été nécessaires pour en arriver à une entente satisfaisante pour les membres : celle-ci démontre clairement que, lorsque les employeurs négocient sérieusement, nous arrivons à nous entendre harmonieusement », conclut la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

À propos

Le Syndicat des employées et employés de la SQDC-CSN représente environ 200 syndiqué-es répartis dans 18 succursales. Fondée en 1947, la FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Martin Petit, 514 894-1326, [email protected]