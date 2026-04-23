Transport scolaire - Entente de principe acceptée chez Autobus des Érables

SAINT-GEORGES, QC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Hier soir, mercredi 22 avril, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Autobus des Érables-CSN ont adopté à 93 %, par voie de scrutin secret, l'entente de principe intervenue le jour même avec leur employeur.

« Pour l'année 2024-2025, nous avons obtenu une rétroactivité salariale variant de 8,7 à 15,44 % selon l'échelon, tandis que pour 2025-2026, avec un salaire de 25 $ l'heure au dernier échelon, les augmentations varient de 15,63 à 23 %, selon nos trois échelons restants, puisque nous en avons supprimé un. Les plus fortes hausses touchent les salarié-es cumulant moins d'un an d'ancienneté, ce qui favorisera l'attraction et la rétention de notre monde. Nous avons également obtenu des bonifications pour nos cellulaires et pour les outils des mécaniciens et nos vacances passent à 8 % après 8 ans (au lieu de 10 ans) et à 10 % après 15 ans (au lieu de 20 ans). Les salaires horaires des mécaniciens 1 et 2 seront respectivement de 38,50 $ et 30 $ l'heure », déclare le trésorier du syndicat, André Vaillancourt.

« Nous saluons le fait que l'employeur ait accepté de s'attaquer avec nous aux problèmes d'attraction et de rétention de main-d'œuvre qui existent en Beauce, particulièrement dans le secteur du transport scolaire. Pour nous, cette entente constitue une avancée dans la bonne direction pour garantir le service aux parents. Il s'agit d'une convention collective qui vient à échéance en juin 2026 et nous reprendrons la négociation en septembre prochain », ajoute le vice-président du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, Pierre Émond.

« Nous saluons le changement de ton de Sogesco et le vote des membres d'hier soir est très éloquent à cet égard. Notre fédération reconnaît l'effort de l'employeur à consentir des augmentations salariales intéressantes sans confrontation avec ses chauffeuses et chauffeurs. Nous souhaitons vivement que ce climat soit durable, surtout avec la reprise des négociations à l'automne prochain », conclut la vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, Josée Dubé.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Autobus des Érables Ltée-CSN regroupe environ 50 membres. Le syndicat est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN) et à la CSN.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements: Martin Petit, Service des communications de la CSN, 514 894-1326, [email protected]