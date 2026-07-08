Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 9 juillet 2026

QUÉBEC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 9 juillet 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis et que les activités militantes prévues ne sont pas inscrites.

Tournée en Abitibi-Témiscamingue

Table ronde avec les préfets des MRC de Ville/Rouyn-Noranda, de La Vallée-de-l'Or et de Témiscamingue (allocution d'ouverture et prise d'images en début de rencontre seulement)

Heure : 8 h 00

Lieu : Rouyn-Noranda, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Élodie Masson à l'adresse [email protected].

Annonce en matière de santé

Heure : 14 h 00

Lieu : Amos, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, de la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, du ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué aux Régions et député de Chapleau, Mathieu Lévesque, et de la présidente-directrice générale du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Élodie Masson à l'adresse [email protected].

Table ronde avec les préfets des MRC d'Abitibi et d'Abitibi-Ouest (allocution d'ouverture et prise d'images en début de rencontre seulement)

Heure : 15 h 00

Lieu : Amos, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Élodie Masson à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]