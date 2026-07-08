Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 9 juillet 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
08 juil, 2026, 08:47 ET
QUÉBEC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 9 juillet 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis et que les activités militantes prévues ne sont pas inscrites.
Tournée en Abitibi-Témiscamingue
Table ronde avec les préfets des MRC de Ville/Rouyn-Noranda, de La Vallée-de-l'Or et de Témiscamingue (allocution d'ouverture et prise d'images en début de rencontre seulement)
Heure : 8 h 00
Lieu : Rouyn-Noranda, Québec
Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard.
Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Élodie Masson à l'adresse [email protected].
Annonce en matière de santé
Heure : 14 h 00
Lieu : Amos, Québec
Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, de la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, du ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué aux Régions et député de Chapleau, Mathieu Lévesque, et de la présidente-directrice générale du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy.
Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Élodie Masson à l'adresse [email protected].
Table ronde avec les préfets des MRC d'Abitibi et d'Abitibi-Ouest (allocution d'ouverture et prise d'images en début de rencontre seulement)
Heure : 15 h 00
Lieu : Amos, Québec
Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais.
Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Élodie Masson à l'adresse [email protected].
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]
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