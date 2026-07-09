/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région de la Capitale-Nationale/

QUÉBEC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, en compagnie de l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Louis-Hébert et de Steeve Lavoie, député de Beauport-Limoilou, procéderont à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région de la Capitale-Nationale.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le jeudi 9 juillet 2026



HEURE : 11 h



LIEU : Québec*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants., Tél. : 514 554-4170