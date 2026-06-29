Québec lance un appel à mémoires pour encourager la participation financière des communautés autochtones aux projets économiques de demain

QUÉBEC, le 29 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, M. Eric Girard, et le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, invitent les communautés autochtones et les partenaires intéressés à se prononcer, par l'entremise de mémoires, sur la forme, la structure et les modalités du nouveau fonds de 500 millions de dollars annoncé dans le budget de mars. Ce fonds offrira des garanties de prêt permettant aux communautés autochtones de prendre part financièrement à des projets économiques.

Le présent appel à mémoires s'adresse aux communautés autochtones du Québec, à leurs dirigeantes et dirigeants politiques, aux gestionnaires ainsi qu'aux administratrices et administrateurs d'organismes et d'entreprises autochtones, et à toute partie prenante du développement économique des milieux autochtones au Québec.

Les mémoires doivent être transmis par courriel au ministère des Finances, au plus tard le 28 août 2026, à l'adresse [email protected]. Le contenu des mémoires ne pourra pas être modifié une fois qu'ils auront été transmis. Le ministère des Finances se réserve le droit de rendre les mémoires publics, en tout ou en partie.

Citations :

« Les communautés autochtones pourront accéder à des prêts à taux avantageux pour acquérir des participations à des projets d'investissement au Québec grâce aux garanties de prêt offertes par l'entremise du fonds de 500 millions de dollars annoncé dans le dernier budget. Elles auront ainsi la possibilité de mieux bénéficier des retombées économiques qui en découlent. Nous sollicitons donc les représentants des Premières Nations et des Inuit pour préciser la forme et les modalités du fonds. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« Les Premières Nations et les Inuit sont des partenaires incontournables dans le développement économique du Québec et des régions. J'ai espoir que la mise sur pied de ce nouveau fonds permettant d'offrir des garanties de prêt assurera des retombées importantes pour les communautés et les entreprises autochtones. Ce fonds, tout comme les projets qui pourront voir le jour, on veut le bâtir ensemble. J'invite donc les partenaires des Premières Nations et Inuit à participer en grand nombre. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des

Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Lien connexe :

Tous les détails de l'appel à mémoire sont disponibles sur Québec.ca.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

Source : Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, Tél. : 514 294-2806; Information : Charles-Étienne Bélisle, Responsable des relations avec les médias, Ministère des Finances, [email protected], Tél. : 418 528-7382