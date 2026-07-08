Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Oumar Diallo est nommé, à compter du 13 juillet 2026, délégué général du Québec à Dakar au Sénégal. M. Diallo est fondateur et associé principal de Stratégies RegelWerk inc.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

M. Michel Germain est nommé membre additionnel à temps partiel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement. M. Germain est expert-conseil en environnement et sciences de la terre au sein de CIMA+.

Mobilité Infra Québec

Mme Marie-Élisabeth O'Neill est nommée, à compter du 9 juillet 2026, vice-présidente de Mobilité Infra Québec. Mme O'Neill est secrétaire générale de cet organisme.

Musée national des beaux-arts du Québec

Mme Anne Élisabeth Thibault est nommée, à compter du 1er octobre 2026, membre du conseil d'administration et directrice générale du Musée national des beaux-arts du Québec. Mme Thibault est directrice générale de la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière.

Régie des alcools, des courses et des jeux

Mme Louise Vien est nommée de nouveau régisseuse et vice-présidente de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Régie du bâtiment du Québec

Mme Silvia Cristina Garcia est nommée de nouveau vice-présidente de la Régie du bâtiment du Québec.

Société du Plan Nord

M. Patrick Beauchesne est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société du Plan Nord.

Tribunal administratif du travail

Mme Myriam Bédard est nommée de nouveau membre du Tribunal administratif du travail.

Conseil de la justice administrative

Mme Cassandre Louis est nommée de nouveau membre du Conseil de la justice administrative.

M. Patrick Taillon est nommé membre de ce conseil.

Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec

M. Christian Bélanger est nommé de nouveau membre indépendant et président du conseil d'administration de la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec.

MM. Samuel Bilodeau et Ghassan Brax sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de cette fondation.

Mme Noémie Giguère et M. Raymond Lacroix sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette même fondation.

Mme Émilie Girard-Gros-Louis est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de cette même fondation.

Musée national de l'histoire du Québec

MM. Yves Bergeron, Alain Fortier, Christian Gagné, Guy Mercier, Marc Pelchat et Dominic Vallières ainsi que Mmes Lucia Ferretti, Nathalie Houle, Marie-Josée Lapierre, Jennifer O'Bomsawin et Carolyn Picard sont nommés membres indépendants du conseil d'administration du Musée national de l'histoire du Québec.

Société du Palais des congrès de Montréal

M. Yves Lalumière est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet de la première ministre

SOURCE : M. Maxime Roy, Directeur des relations médias, Cabinet de la première ministre, Tél. : 418 643-5321