Patrimoine religieux : Québec confirme le financement pour la restauration de la chapelle Charles-Joseph-Ducharme

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annonce le soutien financier du gouvernement du Québec pour restaurer la chapelle Charles-Joseph-Ducharme. Les travaux, jugés urgents et nécessaires, assureront la pérennité du bien classé en 2012.

Située sur les terrains de l'ancien séminaire de Sainte-Thérèse, aujourd'hui connu comme le cégep Lionel-Groulx, ce petit bâtiment abrite la sépulture de l'abbé Charles-Joseph Ducharme, fondateur du lieu d'enseignement. L'aide financière octroyée par le gouvernement du Québec s'élève à 1,96 M$ et vise la restauration de l'ensemble de l'enveloppe extérieure de la chapelle, soit la fondation, les murs de maçonnerie, les ouvertures ainsi que la toiture, en plus de restaurer les finis intérieurs du bâtiment de forme octogonale.

Citations

« Ce bâtiment représente un héritage important de notre patrimoine religieux et éducatif et je suis fier que le financement pour cette restauration, longuement souhaitée tant par le Ministère que par le Cégep, la Ville de Sainte-Thérèse et la Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles, soit confirmé. La valorisation du patrimoine religieux québécois permet de célébrer, comme dans ce cas-ci, un bien qui dépasse sa dimension religieuse pour revêtir une valeur historique, culturelle et identitaire pour la collectivité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« La chapelle Charles-Joseph-Ducharme fait partie de l'histoire de Sainte-Thérèse et de l'identité de notre région. Comme député de Groulx, je me réjouis de cet investissement qui permettra de préserver un lieu emblématique pour les générations futures. Je suis fier de voir notre gouvernement contribuer concrètement à la préservation de ce lieu. »

Eric Girard, ministre des Finances, ministre responsable des Infrastructures et député de Groulx

Faits saillants

L'aide financière pour les travaux urgents à réaliser à la chapelle Charles-Joseph-Ducharme provient du Plan québécois des infrastructures 2026-2036.

La chapelle a été classée comme immeuble patrimonial en 2012, au même moment que l'a été l'ancien séminaire de Sainte-Thérèse.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]