Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 8 juillet 2026

QUÉBEC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 8 juillet 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Visite d'une résidence privée pour aînés (fermé aux médias)

Heure : 9 h 30

Lieu : Laval, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et député de Sainte-Rose, Christopher Skeete.

Rencontre de travail avec le maire de Laval, Stéphane Boyer, et plusieurs élus municipaux de Laval (fermé aux médias)

Heure : 10 h 30

Lieu : Laval, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et député de Sainte-Rose, Christopher Skeete, et de la députée de Vimont, Valérie Schmaltz.

Conseil des ministres

Heure : 13 h 00

Lieu : Rencontre virtuelle

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]