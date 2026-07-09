Hôpital Saint-François d'Assise - Le projet d'agrandissement et de réaménagement du centre de services en psychiatrie et de l'urgence pourra aller de l'avant

QUÉBEC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, en collaboration avec le gouvernement du Canada, annonce que le projet visant à agrandir et à réaménager le centre de services en psychiatrie ainsi que l'urgence de l'Hôpital Saint-François d'Assise franchit une nouvelle étape. Les travaux de planification pourront se poursuivre selon de nouveaux paramètres afin de mieux répondre aux besoins des patients et du personnel.

Les travaux autorisés permettent de poursuivre la planification du projet d'agrandissement et de réaménagement des locaux actuels de l'urgence pour y installer une urgence psychiatrique transitoire. Cette partie du projet reçoit d'ailleurs un financement du gouvernement fédéral d'un montant de 13,9 millions $.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard, au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, et le ministre fédéral de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, Joël Lightbound, en présence du député fédéral de Beauport - Limoilou, Steeve Lavoie.

Ces travaux préparatoires s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'agrandissement de trois niveaux, dont un en rez-de-jardin, qui sera réalisé à l'est de l'urgence actuelle, au cœur de l'Hôpital Saint-François d'Assise, au coût total de plus de 145 millions $. Les travaux préparatoires permettront à l'urgence psychiatrique transitoire de l'Hôpital Saint-François d'Assise de prendre le relais de l'urgence psychiatrique de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, qui doit être libérée afin de permettre la poursuite de la réalisation du projet de construction et de réaménagement du nouveau complexe hospitalier.

L'échéancier du projet de l'Hôpital Saint-François d'Assise a été revu et prévoit que le centre de services en psychiatrie sera pleinement fonctionnel en février 2031. Les activités de l'urgence psychiatrique seront transférées à l'Hôpital Saint-François d'Assise à compter de l'ouverture de l'urgence temporaire prévue au printemps 2028, ce qui permettra la poursuite des travaux dans les espaces occupés par l'urgence transitoire pour mener à la seconde et dernière partie du projet, qui sera livrée au printemps 2032.

D'autres projets hospitaliers soutenus par le gouvernement fédéral

M. Simard et M. Lightbound ont profité de l'occasion pour annoncer que d'autres projets hospitaliers recevront un appui du gouvernement fédéral. Ainsi, la construction et le réaménagement du nouveau complexe hospitalier de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus recevront 103,5 millions $, le réaménagement du centre ambulatoire de santé respiratoire et d'oncologie pulmonaire de Santé Québec - Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval, 3,5 millions $, et l'agrandissement et le réaménagement des blocs endoscopique et opératoire et des services logistiques de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 47 millions $.

Citations :

« Les personnes qui ont besoin de soins en santé mentale doivent pouvoir compter sur des services accessibles, sécuritaires et adaptés à leurs besoins. Ce projet nous permet d'assurer cette continuité dès maintenant, tout en préparant des installations modernes qui répondront aux besoins de la population aujourd'hui et pour les années à venir. C'est une façon responsable d'améliorer les soins, sans attendre la réalisation des nouveaux projets hospitaliers. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« En investissant de façon structurée, nous contribuons à bâtir un réseau de santé plus performant, au bénéfice de toute la population. Partout au Québec, nous agissons pour moderniser des infrastructures essentielles à la qualité des soins. Ce projet de restructuration des services de santé mentale d'urgence illustre concrètement notre volonté de planifier et de livrer des installations durables, adaptées aux besoins actuels et futurs. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« C'est une excellente nouvelle pour notre région et pour l'ensemble des usagers qui ont besoin de soins. Avec cette étape importante, nous poursuivons la modernisation de nos infrastructures de santé afin d'offrir des milieux mieux adaptés aux patients et aux équipes sur le terrain. »

Jean-François Simard, député de Montmorency et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Derrière chaque investissement en santé, il y a des patients qui attendent de recevoir des soins, des familles qui vivent des moments difficiles et des travailleurs qui œuvrent avec dévouement au service de leurs semblables. Grâce à l'appui de notre gouvernement à l'égard de ces quatre projets essentiels dans le cadre de l'Entente Canada-Québec pour le Fonds pour bâtir des collectivités fortes, nous contribuons à offrir des infrastructures de qualité pour les soins de santé des résidents de la grande région de Québec et de Chaudière-Appalaches. »

Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Pour les citoyens de Beauport-Limoilou, l'Hôpital Saint-François d'Assise et l'Hôpital de l'Enfant-Jésus sont deux institutions essentielles, au cœur de notre communauté. L'appui du gouvernement du Canada à ces projets permettra de moderniser des infrastructures majeures, d'améliorer l'accès aux soins, notamment en santé mentale et à l'urgence, et d'offrir de meilleurs milieux aux patients. C'est une annonce concrète pour notre communauté, pour Limoilou et pour toute la région de Québec, et je suis fier que notre gouvernement soit partenaire de ces investissements importants chez nous. »

Steeve Lavoie, député de Beauport-Limoilou

« Ce projet illustre concrètement la concertation des établissements de santé dans la région. En unissant nos expertises, nous améliorons de façon tangible l'accès aux soins et aux services pour les patients nécessitant des soins de santé mentale, tout en renforçant la continuité des trajectoires de prise en charge sur l'ensemble du territoire. »

Martin Beaumont, président-directeur général de Santé Québec - CHU de Québec-Université Laval et Patrick Duchesne, président-directeur général de Santé Québec Capitale-Nationale - Universitaire

Faits saillants :

À terme, le centre de services en psychiatrie comprendra l'urgence psychiatrique, une unité d'intervention brève, des services externes incluant l'équipe d'accompagnement bref dans la communauté (ABC) et des civières additionnelles pour l'urgence physique existante. Il s'agit véritablement d'un projet novateur, qui répondra aux besoins actuels et futurs de la clientèle et du personnel, tout en demeurant dans le même secteur (Limoilou).

Des travaux de réaménagement aux points de raccordement avec la partie existante sont prévus, de même que des travaux de réaménagement dans l'urgence actuelle afin de faciliter l'accueil de la clientèle additionnelle en santé physique.

La mise en place de l'urgence psychiatrique à l'Hôpital Saint-François d'Assise entraînera également de nouveaux besoins pour l'urgence physique. Elle nécessitera une coordination étroite entre les activités de l'urgence physique, sous la responsabilité des équipes de Santé Québec - Centre hospitalier universitaire de Québec - Université Laval, et celles de santé mentale, sous la responsabilité des équipes de Santé Québec Capitale-Nationale - Universitaire.

Le financement fédéral découle de l'Entente relative aux infrastructures liées à la santé du Fonds pour bâtir des collectivités fortes annoncée par la première ministre du Québec et le premier ministre du Canada le 2 juin 2026.

La gestion du projet a été confiée à la Société québécoise des infrastructures (SQI).

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Sources : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170