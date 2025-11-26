MONTRÉAL, le 26 nov. 2025 /CNW/ - H55, leader de systèmes de propulsion électrique certifiés pour l'aviation, et Sia, cabinet international de conseil en gestion et transformation, avec le soutien du Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) et l'appui du Fonds Écoleader, qui vise à favoriser l'adoption de pratiques d'affaires écoresponsables, annoncent une collaboration visant à accélérer la réutilisation des batteries issues de l'aviation électrique, contribuant ainsi à une filière aérospatiale plus durable et circulaire.

Ce mandat collaboratif entre H55 Canada, le CRIAQ et Sia vise à développer des scénarios économiques et environnementaux pour la seconde vie des batteries aérospatiales. En évaluant les modèles d'affaires viables, les synergies intersectorielles et les conditions requises pour réutiliser les batteries dans de nouvelles applications et industries, les partenaires cherchent à optimiser la gestion du cycle de vie des modules de batteries avant qu'ils n'atteignent leur fin de vie. Sur la base de ces résultats, H55 Canada et Sia élaborent un plan de mise en œuvre concret axé sur l'intégration progressive de pratiques commerciales écoresponsables, la structuration d'une approche solide en matière d'économie circulaire et le renforcement des capacités et de l'engagement à long terme de H55 en faveur du développement durable. Ce projet contribue à positionner le Québec à l'avant-garde de l'aérospatiale durable, en valorisant son écosystème d'acteurs industriels, institutionnels et scientifiques engagés vers une transition responsable du secteur.

"En tant que leader de l'électrification de l'aviation, H55 est pleinement engagé à maximiser le potentiel de nos batteries tout au long de leur cycle de vie incluant des applications de secondes vies après leur vie utile sur les avions. La force de l'écosystème québécois nous permet d'imaginer et de développer ces autres domaines ou applications qui ont le même besoin de sécurité que nos produits amènent. Cette vision commune positionne H55, ainsi que ses partenaires, parmi les acteurs qui façonnent les standards de la transition énergétique mondiale." -- Étienne Ferland, Directeur général, H55 Canada

« Le CRIAQ poursuit son engagement envers l'aérospatiale durable. Nous sommes fiers d'offrir un soutien concret à H55 à travers ce projet réalisé en collaboration avec Sia. Par la création de synergies et l'émergence de nouvelles innovations, le CRIAQ contribue ainsi au leadership technologique du Québec. » -- Guillaume Côté, PDG, CRIAQ

« Chez Sia, nous sommes des optimistes du changement. Cette collaboration nous permet d'explorer la seconde vie des batteries d'avions électriques et d'avancer vers une mobilité réellement durable. » -- Myrielle Robitaille, Directrice Principale Énergie Transport et Industrie, Sia

S'appuyant sur l'alignement stratégique entre Sia-CRIAQ-H55 et un engagement commun en faveur du développement durable, cette collaboration marque une étape importante dans la création d'un marché de seconde vie pour les batteries aérospatiales. Ce partenariat entre les secteurs privé et public tire parti de l'expertise de chaque organisation, illustrant la capacité de l'écosystème aérospatial à innover autour de solutions durables d'économie circulaire. Cela ouvrira la voie à de nouvelles opportunités industrielles et environnementales, positionnant l'aérospatiale comme l'un des moteurs de la transition énergétique mondiale.

À propos de H55

H55 est une société suisse fondée par trois anciens membres de l'équipe de Solar Impulse : André Borschberg, Sébastien Demont et Gregory Blatt. Sa mission est de transformer l'aviation grâce à des systèmes certifiés de propulsion électrique et de gestion de batteries, adaptés à une large gamme d'appareils. Forte d'un savoir-faire reconnu et d'un héritage pionnier, H55 se positionne à l'avant-garde de l'aviation durable. H55 a établi une filiale canadienne, H55 Inc., située à l'aéroport de Saint-Hubert, dans la région du Grand Montréal. Cette implantation stratégique répond aux besoins croissants du marché nord-américain et s'appuie sur des collaborations avec des partenaires de premier plan tels que Pratt & Whitney Canada, CAE et Harbour Air.

À propos de Sia

Sia est un cabinet international de conseil en gestion et transformation, présent dans plus de 40 pays. Au Canada, ses équipes accompagnent les acteurs publics et privés dans leurs stratégies de décarbonation, d'innovation durable et d'intégration de technologies propres.

À propos du CRIAQ

Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) est un organisme à but non lucratif qui favorise la collaboration entre les milieux industriel et académique afin de stimuler l'innovation et d'accroître la compétitivité du secteur aérospatial québécois. Par son mandat de recherche collaborative, le CRIAQ contribue à positionner le Québec comme un leader mondial de l'aérospatiale durable et innovante.

À propos du Fonds Écoleader

Le Fonds Écoleader a pour mission d'orienter et de soutenir les entreprises québécoises dans l'adoption de pratiques d'affaires écoresponsables et de technologies propres. Financé par le gouvernement du Québec et coordonné par le Fonds d'action québécois pour le développement durable (FAQDD), le programme vise à favoriser le passage à l'action par l'accompagnement, le transfert de connaissances et la concertation entre les acteurs économiques régionaux.

