Plus de 5 M$ pour financer des projets collaboratifs soutenus par le CRIAQ

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - À l'occasion de son Assemblée générale annuelle, le CRIAQ se réjouit de l'investissement de 5 millions de dollars du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) pour soutenir des projets collaboratifs de recherche et développement (R-D) en aérospatiale.

Fort de sa proposition de valeur au sein du secteur stratégique de l'aérospatiale, le CRIAQ a joué pleinement son rôle de levier pour favoriser le montage de quatorze projets de R-D (voir annexe) entre les secteurs académiques et industriels, atteignant une valeur de près de 20 millions de dollars.

Profondément engagé dans sa mission, le CRIAQ est un allié stratégique du gouvernement du Québec pour rassembler les forces vives de l'écosystème de recherche et d'innovation. Par le biais de projets collaboratifs, le CRIAQ contribue à faire de l'innovation un moteur essentiel pour accroître la compétitivité du secteur aérospatial québécois.

« Depuis près de 25 ans, le CRIAQ accélère l'innovation en aérospatiale et facilite le maillage entre les secteurs académiques et industriels tout en favorisant l'essor de nouveaux talents. Dans un contexte commercial incertain, la recherche collaborative est un outil puissant pour les entreprises afin de permettre le développement de nouveaux marchés. L'équipe du CRIAQ est fière d'avoir facilité le lancement de ces projets et plusieurs autres sont à venir. » -- Guillaume Côté PhD, président-directeur général du CRIAQ

« En connectant les acteurs du cycle de l'innovation évoluant dans le secteur de l'aérospatiale, le CRIAQ contribue de manière importante à la croissance économique du Québec. L'étape de R-D coûte souvent très cher à réaliser pour les entreprises, et notre gouvernement est fier de participer au financement de projets de recherche collaborative aux avenues prometteuses pour notre société. » -- Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

À propos du CRIAQ (criaq.aero)

Créé en 2002, le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) est un modèle unique de recherche collaborative en aérospatiale qui rassemble des entreprises de toutes tailles, des universités et des centres de recherche. Sa mission est d'accroître la compétitivité de l'industrie aérospatiale en stimulant l'innovation technologique et l'engagement des entreprises par la R-D collaborative. Le CRIAQ vise aussi à développer une nouvelle génération d'innovateurs pour renforcer le leadership technologique du Québec en matière d'applications aérospatiales d'avant-garde : aviation numérique, mobilité aérienne avancée et aérospatiale durable.

Annexe - Descriptif des projets soutenus par le CRIAQ

Établissements de

R et D Entreprises Description du projet Valeur totale Financement accordé (MEIE) Polytechnique Montréal



École de technologie supérieure Airbus Canada Propriété de traînée de condensation avec combustion SAF dans une chambre de combustion avancée à riche teneur en carbone 933 128 $ 212 743 $ Conseil national de recherches Canada



Polytechnique Montréal Airbus Atlantique Canada Usinage haute performance d'aérostructures avec robots industriels 1 953 831 $ 398 714 $ Université de Sherbrooke Pratt & Whitney Canada Développement d'un processus automatisé générique pour évaluer la performance des systèmes d'usinage 727 072 $ 81 808 $ Université Concordia Pratt & Whitney Canada Développement de revêtements à barrière environnementale (EBC) par pulvérisation de plasma atmosphérique 1 191 618 $ 269 618 $ Polytechnique Montréal MDA Corporation Gestion des faisceaux en fonction du trafic et de la propagation pour les satellites à haut débit 769 877 $ 178 237 $ Université Concordia



Université McGill Pratt & Whitney Canada Nouvelle génération de systèmes de paliers lisses respectueux de l'environnement 952 694 $ 209 594 $ Polytechnique Montréal



Université McGill



University of Toronto Siemens Énergie Canada Combustion à haute pression d'hydrogène par micromélange pour les turbines à gaz 5 396 118 $ 1 130 218 $ Polytechnique Montréal



Université du Québec à Montréal



Queen's University Bombardier



Thales Canada



L3Harris MAS



Systèmes & Logiciels Mannarino



Opal-RT



Aéroport Métropolitain de Montréal Banc d'essai virtuel pour les tests de cybersécurité des systèmes d'aéronefs 1 650 611 $ 747 911 $ Polytechnique Montréal



Université Concordia



Conseil National de Recherche du Canada



Centre de Développement et de Recherche en Imagerie Numérique Bombardier



Rockwell Collins Canada



Centre d'Excellence d'Essai en Vol Agent intelligent symbiotique pour la prévention des conflits entre l'homme et l'automatisation 1 048 221 $ 467 046 $ Polytechnique Montréal



Université Concordia Pratt & Whitney Canada Développement de systèmes de frottement pour turbomachines 1 775 623 $ 400 623 $ Université de Sherbrooke Exonetik



Safran de confiance 4D Collaboration d'aéronefs à voilure fixe pour levée de charge 487 182 $ 219 432 $ Polytechnique Montréal Bombardier



Airbus Atlantique Canada Optimisation topologique de composants d'aérostructure et fuselage non-conventionnels 881 762 $ 203 886 $ Université du Québec à Chicoutimi



École de technologie supérieure Bell Textron Canada



Pratt & Whitney Canada Essais de technologies d'antigivrage innovantes dans un environnement de test représentatif pour hélicoptère 1 604 488 $ 364 488 $ Polytechnique Montréal Volta Space Technologies Transfert optique de puissance et communication aux drones 435 644 $ 193 904 $ Total : 19 807 869 $ 5 078 222 $

SOURCE CRIAQ

Information : Stéphanie Dion, [email protected], 514 825-5145