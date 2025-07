SION, Suisse, DENVER et HAMPTONS, N.Y., le 31 juill. 2025 /CNW/ -- L'avion électrique de H55 est si silencieux que lors d'un test de mesure du bruit, le Bristell B23 Energic équipé du système de propulsion H55 était si silencieux que l'avion électrique a volé sans déclencher trois des six capteurs officiels de surveillance du bruit.

Le 11 juillet 2025, le B23 Energic a suivi des trajectoires de vol identiques à celles d'un avion comparable mais avec un moteur à pistons au-dessus des six stations officielles de surveillance du bruit de l'aéroport :

Bristell B23 Energic powered by H55 Colorado flight at Sunrise Bristell B23 Energic Over Centennial Airport Colorado during the Across USA Tour

3 des 6 capteurs n'ont enregistré aucun bruit d'avion -- le B23 a volé en dessous des seuils sonores ambiants (60 dB)

Les capteurs restants ont enregistré le B23 Energic à 1/10e de l'intensité du bruit mesuré par rapport à l'avion à pistons

« L'aviation électrique n'est pas l'avenir, elle est déjà là », a déclaré Michael Fronapfel, PDG de l'aéroport Centennial. « Le B23 Energic offre des niveaux de bruit si bas qu'ils sont presque trop faibles pour être détectés. Cela a des implications concrètes pour les communautés aéroportuaires. C'est un niveau de performance que nous n'avons jamais vu auparavant dans l'aviation générale. »

Une avancée que vous ne pouvez pas entendre, mais que les communautés apprécieront

« Sur plusieurs vols, le B23 Energic s'est révélé 30 fois plus silencieux que des avions similaires en croisière », a déclaré Zach Gabehart, spécialiste du bruit et de l'environnement à l'aéroport Centennial. « Si cela continue, je risque de perdre mon emploi. »

La propulsion électrique n'est pas seulement sans carburant, elle est également respectueuse des voisins, approuvée par les autorités réglementaires et appréciée des exploitants d'aéroports. Avec le B23 Energic, les aéroports et les écoles de pilotage peuvent désormais profiter :

D'heures de formation plus longues -- dites adieu aux plaintes des voisins pour nuisance sonore

D'un impact environnemental réduit -- pas d'émissions, pas de gaz d'échappement

D'un ciel plus silencieux -- de meilleures relations avec la communauté

D'une conformité à l'épreuve du temps -- prêt dès aujourd'hui pour les réglementations de demain

Une technologie certifiée, des avantages concrets

« Ce test prouve que l'aviation électrique offre non seulement des avantages environnementaux, mais aussi des avantages tangibles pour les communautés vivant à proximité des aéroports », a déclaré Martin Larose, PDG de H55. « Nous sommes fiers de proposer un système de propulsion certifié qui contribue à rendre l'aviation plus abordable, plus durable et plus silencieuse. »

Les Hamptons : venez découvrir le silence par vous-même, du 4 au 10 août 2025

Le B23 Energic se dirige actuellement vers l'une des régions les plus sensibles au bruit aux États- Unis : les Hamptons.

Dans le cadre de sa tournée à travers l'Amérique, H55 organisera des vols de démonstration, des présentations technologiques et des réunions d'information pour les parties prenantes à East et West Hampton du 4 au 10 août, invitant le public et la communauté aéronautique à découvrir l'avenir du vol propre.

Calendrier des apparitions :

Aéroport Francis S. Gabreski (KFOK) : 6-7 août

Aéroport d'East Hampton Town (KJPX) : 4-5 et 8-10 août

Pour réserver votre place et voler vers l'avenir, rendez-vous sur : across-usa.h55.ch

Pour organiser une réunion ou une interview, veuillez contacter : Tamar Burton - U.S. Media Relations - [email protected]

A propos de H55

H55 est une société suisse fondée par l'ancienne équipe de direction de Solar Impulse : André Borschberg, Sébastien Demont et Gregory Blatt. Dédiée à la révolution de l'industrie aéronautique, H55 fournit des systèmes certifiés de propulsion électrique et de gestion des batteries adaptés à une gamme variée d'aéronefs, dans le but de parvenir à un transport aérien durable. H55 fournit des systèmes certifiés de propulsion électrique avec des solutions d'intégration complètes pour l'aviation générale et les avions de transport régional. Grâce à son héritage de pionnier et à son engagement en faveur de solutions certifiées, l'équipe d'ingénieurs visionnaires et d'experts en aérospatiale de

H55 est à l'avant-garde de l'industrie aéronautique, établissant de nouvelles normes et repoussant les limites de l'aviation électrique.

Pour plus d'informations, visitez le site : www.h55.ch

H55 SA

Route de l'Aéroport 10 1950 Sion

Switzerland

