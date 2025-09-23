Forum stratégique sur la défense : renforcer la souveraineté technologique du Canada en mobilisant l'écosystème d'innovation

QUÉBEC, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) et l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), en partenariat avec le ministère de la Défense nationale (MDN), ont tenu aujourd'hui un forum stratégique "Connexion Défense". Créé dans la foulée des nouvelles ambitions du gouvernement fédéral en matière de défense et de sécurité, cette initiative a rassemblé une centaine d'experts.es issus.es des milieux privé, public, académique et associatif, engagés.es à renforcer la souveraineté technologique du Canada dans un contexte de turbulences géopolitiques.

Un positionnement stratégique rehaussé

Pour l'écosystème québécois d'innovation, ce fut l'occasion de mettre de l'avant un éventail de capacités venant compléter et appuyer une industrie et un secteur académique de classe mondiale. Les expertises technologiques et scientifiques, l'accès à de l'équipement et à des infrastructures de pointe ainsi que la vaste expérience de collaboration en recherche et développement font partie des nombreux atouts mobilisables au Québec. Cette discussion orientée sur les perspectives liées à la défense nationale a permis de rehausser le positionnement de l'écosystème et de jeter les bases d'un dialogue élargi qui inspirera les organisations présentes à s'engager dès maintenant dans des actions stratégiques à forte valeur ajoutée.

Des complémentarités porteuses d'innovation

Le programme du forum a favorisé des interventions structurées permettant de démontrer l'étendue et la complémentarité des expertises disponibles au Québec. En fonction de thématiques prioritaires ciblées, les conférenciers.ères ont traité de drones, de matériaux avancés, de minéraux critiques ainsi que de technologies quantiques, d'intelligence artificielle, de cybersécurité et de cybernétique. Les moments de réseautage ont aussi contribué à nouer de nouvelles relations entre les acteurs et des organisations déterminées à saisir des opportunités et à mettre en place des solutions qui soutiennent l'innovation, la compétitivité et la diversification des marchés en défense.

Citation

« Au CRIAQ, nous célébrons la grande qualité de notre écosystème d'innovation et sommes fiers de contribuer à l'élargissement des collaborations en vue d'appuyer les objectifs de nos gouvernements. Nous estimons essentiel d'offrir à nos membres et partenaires des occasions d'échanger sur les perspectives en défense en vue de participer à l'effort de souveraineté technologique. L'initiative réalisée conjointement avec l'INRS et le MDN confirme que nous détenons déjà tous les atouts pour nous mettre en mouvement. » -- Guillaume Côté PhD, Président-directeur général, CRIAQ

À propos du CRIAQ (criaq.aero)

Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) est un modèle unique de recherche collaborative en aérospatiale menée par des entreprises de toutes tailles engageant des universités et des centres de recherche. Sa mission est d'accroître la compétitivité de l'industrie aérospatiale en stimulant l'innovation des entreprises par la R et D collaborative. Il vise aussi à développer une nouvelle génération d'innovateurs pour renforcer le leadership technologique du Québec en matière d'applications aérospatiales d'avant-garde : aviation numérique, mobilité aérienne du futur et aérospatiale durable.

