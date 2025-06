Alliance pour une aviation innovante : le ZAL et le CRIAQ reconduisent leur partenariat de recherche

PARIS, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le ZAL (Center of Applied Aeronautical Research) d'Hambourg et le CRIAQ (Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec) signent un protocole d'entente. Ce partenariat vise à mettre en œuvre des projets de recherche collaborative sur des technologies de pointe et à dynamiser la mobilité internationale des talents. C'est dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE), plus grand salon aéronautique mondial, que Roland Gerhards, PDG du ZAL, et Guillaume Côté, PDG du CRIAQ, signent cet accord.

Le ZAL et le CRIAQ entendent ainsi collaborer sur des technologies habilitantes clés, notamment sur les solutions numériques avancées telles que l'intelligence artificielle et les systèmes de propulsion de demain dans une logique d'aviation plus durable. Le but est de favoriser l'innovation et d'encourager les échanges internationaux d'expertise.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité d'accords existants et de collaborations antérieures entre le ZAL et le CRIAQ. Parmi quelques projets menés conjointement avec succès, mentionnons « Intérieur d'avion bionique léger » dans l'impression 3D et « Nouvelle technologie de métamatériaux d'isolation acoustique pour l'aérospatiale » dans le domaine de l'acoustique.

« Le CRIAQ est un solide partenaire avec lequel nous avons déjà réalisé des collaborations fructueuses. Nous nous réjouissons de travailler ensemble sur de nouveaux enjeux et de contribuer à l'innovation dans le domaine de l'aviation, notamment dans les technologies numériques et propulsives et leurs applications. », se félicite Roland Gerhards, PDG du ZAL Center of Applied Aeronautical Research.

« Le ZAL est une organisation de renommée mondiale et nous sommes très fiers de réaffirmer notre engagement envers cette collaboration au service de nos écosystèmes de recherche et d'innovation. », souligne Guillaume Côté, PDG du CRIAQ Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec.

ZAL Center of Applied Aeronautical Research

www.zal.aero

Le ZAL est à l'avant plan de la conception de l'aviation civile de demain. Sur plus de 34 000 mètres carrés, il fédère quelque 35 partenaires industriels et scientifiques, dont Airbus, Lufthansa Technik et le Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique (DLR). Près de 800 chercheurs y collaborent sur des thématiques telles que les cabines numériques, la robotique et l'automatisation, tandis que le laboratoire interne dédié aux piles à combustible constitue un cadre optimal pour favoriser une aviation durable.

CRIAQ Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec

www.criaq.aero

Créé en 2002, le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) est un modèle unique de recherche collaborative en aérospatiale qui rassemble des entreprises de toutes tailles, des universités et des centres de recherche. Sa mission est d'accroître la compétitivité de l'industrie aérospatiale en stimulant l'innovation technologique et l'engagement des entreprises par la R-D collaborative. Le CRIAQ vise aussi à développer une nouvelle génération d'innovateurs pour renforcer le leadership technologique du Québec en matière d'applications aérospatiales d'avant-garde : aviation numérique, mobilité aérienne avancée et aérospatiale durable.

