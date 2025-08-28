Déjà 100 systèmes vendus pour la plateforme d'avion Bristell B23 Energic, l'entreprise inaugure ses installations au Québec pour continuer de soutenir ses clients.

LONGUEUIL, QC, le 28 août 2025 /CNW/ - Après la vente des 100 premiers avions électriques, H55, leader mondial de systèmes de propulsion électrique certifiés pour l'aviation, a inauguré aujourd'hui son usine et ses bureaux à Longueuil, au sein de la zone d'innovation Espace Aéro. Cette usine va permettre de produire les packs de batteries pour les avions de ses clients qui eux seront livrés aux opérateurs à partir de 2027. Il s'agit de la première implantation nord-américaine de l'entreprise, marquant le début de ses activités de production au Canada. L'inauguration officielle d'aujourd'hui a célébré non-seulement l'engagement de l'entreprise dans le pays, mais aussi l'enthousiasme pour l'aviation électrique mis en lumière par l'engouement généré par la tournée « Across America » et par une semaine de présentation des technologies H55 à Longueuil.

Vue des nouvelles installations de H55 à Longueuil, où l’entreprise met en place sa production de systèmes de propulsion électrique et de batteries pour l’aviation. (Groupe CNW/H55)

Avec cette installation, H55 prévoit de livrer ses systèmes de propulsion électrique et ses modules de batteries pour les Bristell B23 Energic commandés cette année, ainsi que pour ses clients CAE, Pratt & Whitney Canada et Harbour Air. La certification de son système de propulsion électrique de 100 kW est attendue prochainement, en vue de premières livraisons en 2026.

L'ouverture de cette infrastructure, soutenue activement par les gouvernements fédéral, provincial et municipal, s'inscrit dans les efforts visant à positionner le Canada comme pôle de l'aviation durable. L'événement a réuni des partenaires, des clients, des fournisseurs, ainsi que plusieurs élus et représentants du secteur aéronautique. Le Bristell B23 Energic, de retour d'une tournée aux États-Unis, et le eBeaver d'Harbour Air étaient présentés lors de la cérémonie.

Parmi les dignitaires, l'honorable Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), a déclaré : « Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les entreprises qui prennent des voies d'avenir. Comme l'adoption de pratiques durables est indispensable à la croissance de l'industrie aéronautique, un pilier de l'économie canadienne et québécoise, l'implantation du siège social nord-américain d'H55 dans la région du Grand Montréal est une excellente nouvelle et un privilège pour tout le secteur. En misant sur des projets novateurs comme celui-ci qui contribuent au développement et à l'adoption d'une propulsion verte dans le secteur aéronautique, nous réitérons notre engagement envers l'aviation durable de même qu'envers le développement économique de toutes les régions. »

La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, a mentionné : « Je suis fière que notre gouvernement appuie H55, qui produira des batteries électriques destinées au marché de l'aviation. Notre investissement de 10 millions de dollars a permis à l'entreprise de se développer et de choisir d'établir son siège social nord-américain au Québec. L'aérospatiale est un secteur central de notre économie, et l'innovation en matière d'électrification contribue à maintenir notre position de leader à l'échelle mondiale ».

La mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier, s'est réjouie de cette annonce et a souligné que : « L'inauguration d'aujourd'hui marque une étape déterminante dans la transformation ambitieuse de la zone d'innovation de Longueuil. Fruit d'une de nos missions au Salon international de l'aéronautique et de l'espace, l'arrivée de H55 s'inscrit parfaitement dans notre engagement à bâtir une ville d'avenir, où l'innovation et la responsabilité environnementale vont de pair. Leur présence vient enrichir notre tissu économique et renforcer l'écosystème exceptionnel d'Espace Aéro et de son pôle, à Longueuil. C'est avec une grande fierté que nous vous souhaitons officiellement la bienvenue à Longueuil. »

Le cofondateur et président exécutif de H55, André Borschberg, a exprimé : « À la suite du succès commercial de notre tournée aux États-Unis, je suis ravi d'inaugurer notre chaîne d'assemblage de batteries au Québec. Cela témoigne de notre détermination à développer nos activités en Amérique du Nord et à nous rapprocher de nos clients canadiens. L'expérience de vol électrique a convaincu tous les passagers qui ont voyagé à bord de l'avion Bristell 23 Energic, équipé du système de propulsion et de la technologie H55.».

Martin Larose, PDG de H55, a commenté la présence de l'entreprise au Canada : « Les nouvelles installations de H55 à Longueuil joueront un rôle clé dans le développement de solutions d'aviation durable pour le marché nord-américain. Ce site stratégique abritera la production de batteries, le développement de produits et le soutien à l'intégration pour nos clients canadiens, devenant ainsi un moteur d'innovation pour l'industrie ».

Le Directeur général de H55 Canada, Etienne Ferland, a ajouté : « H55 se réjouit d'établir sa présence au cœur de la zone d'innovation aérospatiale située à Longueuil. Nos nouvelles installations nous permettront de soutenir nos clients de l'Amérique du Nord et ce, à partir de notre usine au Québec. Nous sommes aussi impatients de continuer à renforcer notre collaboration avec nos partenaires canadiens et vers l'électrification de l'industrie aérospatiale. ».

De son héritage à ses succès récents, H55 se démarque comme un acteur de référence en aviation durable, spécialisé dans les systèmes de propulsion électrique et de batteries certifiables.

À propos de H55

H55 est une société suisse fondée par trois anciens membres de l'équipe de Solar Impulse : André Borschberg, Sébastien Demont et Gregory Blatt. Sa mission est de transformer l'aviation grâce à des systèmes certifiés de propulsion électrique et de gestion de batteries, adaptés à une large gamme d'appareils. Forte d'un savoir-faire reconnu et d'un héritage pionnier, H55 se positionne à l'avant-garde de l'aviation durable.

H55 a établi une filiale canadienne, H55 Inc., située à l'aéroport de Saint-Hubert, dans la région du Grand Montréal. Cette implantation stratégique répond aux besoins croissants du marché nord-américain et s'appuie sur des collaborations avec des partenaires de premier plan tels que Pratt & Whitney Canada, CAE et Harbour Air.

SOURCE H55

Pour de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Sabrina Sévigny, 514-991-4148, [email protected]