LE B23 ENERGIC TOUT ÉLECTRIQUE DE H55 TERMINE SA TOURNÉE « ACROSS AMERICA » AU TRAVERS DE 8 ÉTATS -- 100 COMMANDES ENREGISTRÉES DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE, AVEC D'AUTRES IMPORTANTS CONTRATS DE FLOTTE EN VOIE DE FINALISATION

LES VENTES H55 S'ACCÉLÈRENT GRÂCE À L'ENGAGEMENT DES ÉCOLES DE PILOTAGE ET DES PROPRIÉTAIRES D'AVIONS ENTHUSIASTES, PROUVANT AINSI QUE L'AVIATION ÉLECTRIQUE EST PRÊTE À SE DÉVELOPPER ET CONSOLIDANT LE LEADERSHIP DE H55 DANS LE DOMAINE DE L'AVIATION PROPRE, SILENCIEUSE ET RENTABLE.

SION, Suisse and NEW YORK, le 19 août 2025 /CNW/ -- H55, le pionnier suisse de l'aviation électrique né du projet Solar Impulse, a achevé son tour historique « Across America » à travers 8 États, présentant son système de propulsion électrique (EPS) installé à bord du Bristell B23 Energic aux écoles de pilotage, aux propriétaires d'avions, aux pilotes professionnels, aux universités aéronautiques, à l'armée de l'air américaine, aux passionnés d'aviation et aux acteurs du secteur. Pendant quatre mois, l'avion a effectué 192 vols entièrement électriques avec des passagers à bord, visitant 25 aéroports, traversant la Floride, l'Alabama, l'Arizona, le Nevada, la Californie, le Colorado, le Wisconsin et New York, offrant ainsi au marché américain une expérience directe de la technologie de vol électrique désormais prête à être utilisée concrètement dans le monde.

H55 B23 Energic Hamptons Flight

Prouver la viabilité commerciale

Au cours de la tournée, H55 a confirmé que le B23 Energic était prêt à être commercialisé, sans obstacle en termes de prix, de performances ou de fiabilité susceptible d'entraver les ventes à court terme. Les écoles de pilotage et les acheteurs privés ont immédiatement réagi, avec des engagements immédiats et des discussions encore en cours concernant des achats à grande échelle.

« Au cours de la tournée, j'ai rencontré d'innombrables pilotes qui se sont joints à nous pour des vols de démonstration. Les sourires sur leurs visages lorsqu'ils descendaient de l'avion en disaient long. Les avantages de l'aviation électrique ont été immédiatement évidents pour tous les passagers : pas de bruit, pas de vibrations, pas d'émissions, une maintenance réduite et un temps d'immobilisation minimal. Une expérience inoubliable. Certains pilotes ont été tellement convaincus qu'ils ont passé commande sur-le-champ. Notre tournée aux États-Unis a prouvé deux choses sans l'ombre d'un doute : l'aviation électrique, et en particulier le B23, répond exactement aux attentes des écoles de pilotage et dépasse déjà les attentes de nombreux pilotes privés et professionnels », a déclaré André Borschberg, cofondateur et président exécutif de H55.

Points clés de la tournée

Réduction significative du bruit : intensité sonore 10 fois inférieure à celle mesurée sur les avions à pistons (10 à 15 dB plus silencieux).

Économies sur les coûts d'exploitation : roulage et mise en route pour seulement environ 0,25 $ en électricité contre environ 13 $ en carburant.

Fiabilité : aucun problème technique en 192 vols et 63 heures de vol.

Avantage en termes de performances : taux de montée élevés à une altitude-densité de 9 524 pieds et une température de 36 °C (97 °F), surpassant ainsi de nombreux avions d'entraînement à combustion dans des conditions de chaleur et d'altitude élevées.

« En quatre mois et demi, nous avons effectué 192 vols passagers sans rencontrer le moindre problème technique. Nous n'avons pas eu à annuler un seul vol. En fait, cette tournée nous a permis d'élargir l'enveloppe de vol, en opérant dans des conditions que nous n'avions jamais connues auparavant, de la chaleur extrême aux aéroports de haute altitude, le tout sans aucun temps d'arrêt. Cela confirme clairement que notre technologie est non seulement prête, mais aussi robuste et fiable dans des conditions concrètes. Il convient de noter qu'une telle disponibilité constante n'est pas toujours le cas avec des avions à combustion comparables », a déclaré Gregory Blatt, cofondateur de H55.

Un marché en pleine croissance

Selon Roots Analysis, le marché mondial des avions électriques devrait atteindre 80 milliards de dollars d'ici 2035, sous l'effet du renforcement des réglementations et de la demande des opérateurs pour des coûts réduits. Avec son système de propulsion électrique prochainement certifié par l'AESA et la FAA,

respectivement en 2026 et 2027, H55 bénéficie d'un avantage certain en tant que précurseur dans ce secteur en pleine expansion. Les revenus de l'entreprise proviennent de la vente d'avions, de l'octroi de licences

pour les systèmes de propulsion, du remplacement à long terme des batteries et du service après-vente. À elles seules, les écoles de pilotage représentent un marché de plusieurs centaines d'unités. Alors que ses concurrents peinent à égaler le statut de certification, les performances et la fiabilité de H55, l'entreprise est en passe de dominer le segment des avions d'entraînement, une entrée stratégique sur le marché alors qu'elle se lance désormais dans des applications plus larges avec des avions plus grands.

Prochaines étapes -- Au-delà des États-Unis

Après la finalisation de la tournée dans les Hamptons, H55 se rend à Montréal, au Canada (du 25 au 29 août), pour l'inauguration de ses installations canadiennes prévue le jeudi 28 août. Ce sera une occasion unique pour H55 de rencontrer des opérateurs, des représentants du gouvernement et des investisseurs canadiens, ainsi que de présenter le B23 Energic à la communauté aéronautique locale et aux médias.

H55 profitera également de sa présence à Montréal pour étendre son « programme d'ambassadeurs » au marché canadien en invitant des innovateurs, des éducateurs et des acteurs du changement dans le domaine de l'aviation à partager l'histoire du vol électrique à travers le monde. Informations disponibles sur across-usa. h55.ch/h55-ambassadors.

Contact Presse and Investisseur Tamar Burton - U.S. Media Relations [email protected]

A propos de H55

H55 est une société suisse fondée par l'ancienne équipe de direction de Solar Impulse : André Borschberg, Sébastien Demont et Gregory Blatt. Dédiée à la révolution de l'industrie aéronautique, H55 fournit des systèmes certifiés de propulsion électrique et de gestion des batteries adaptés à une gamme variée d'aéronefs, dans le but de parvenir à un transport aérien durable. H55 fournit des systèmes certifiés de propulsion électrique avec des solutions d'intégration complètes pour l'aviation générale et les avions de transport régional. Grâce à son héritage de pionnier et à son engagement en faveur de solutions certifiées, l'équipe d'ingénieurs visionnaires et d'experts en aérospatiale de H55 est à l'avant-garde de l'industrie aéronautique, établissant de nouvelles normes et repoussant les limites de l'aviation électrique.

Pour plus d'informations, visitez le site : www.h55.ch ou contactez: [email protected]

Media Contact

[email protected]

www.h55.ch

H55 SA

Route de l'Aéroport 10 1950 Sion

Switzerland

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2753616/H55_B23_Energic_Hamptons_Flight.jpg

SOURCE H55