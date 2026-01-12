Grève générale illimitée chez Kruger à LaSalle : plusieurs produits connus affectés

MONTRÉAL, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Les 150 employé-es de Kruger à LaSalle ont déclenché ce matin une grève générale illimitée, devant l'impasse dans les négociations. L'employeur a en effet refusé l'ultime proposition du conciliateur, qui était pourtant jugée acceptable par le comité de négociation syndical. Plusieurs marques très connues seront affectées, puisqu'elles sont normalement emballées à LaSalle avant d'être expédiées chez différents distributeurs.

« Partir en grève n'est pas une décision facile à prendre, mais les travailleuses et les travailleurs de Kruger LaSalle ont voté cette grève à 99 %. Ils ont ensuite maintenu leur détermination dans deux assemblées, notamment en rejetant les dernières offres de l'employeur et une proposition insuffisante soumise par le conciliateur. Nos membres se tiennent la tête haute et c'est comme ça qu'ils vont obtenir le respect de l'employeur », affirme François Enault, 1er vice-président de la CSN, venu soutenir les grévistes sur la ligne de piquetage aujourd'hui à LaSalle.

« On le répète encore une fois, les offres patronales doivent permettre d'éviter l'appauvrissement des travailleuses et des travailleurs, considérant la hausse de l'inflation pour la durée de la dernière convention collective. Il n'y a aucune raison non plus que notre pouvoir d'achat ne profite pas des succès de Kruger dans son ensemble », affirme le président du Syndicat des employé-es de Kruger LaSalle-CSN, Benoit St-Cyr. Rappelons qu'une première grève de 36 heures a eu lieu les 21 et 22 novembre derniers en plus d'une autre de sept jours, tenue en décembre passé.

Des produits essentiels touchés

Des produits bien connus des consommateurs sont emballés chez Kruger LaSalle et la livraison se compliquera dans les jours et semaines à venir. Notamment pour des produits de papier à usage domestique fabriqués au Québec par Kruger comme Cashmere, Sponge Towels ou Scotties. Certaines marchandises agroalimentaires sont aussi mises en boîte à LaSalle.

Kruger est rentable et en expansion

« On ne comprend pas comment Kruger, une compagnie rentable qui a réalisé, ou prévoit réaliser, de nouveaux chantiers importants au Québec : à Sherbrooke, à Gatineau et à Trois-Rivières. Kruger a également commencé à moderniser son usine de LaSalle. Clairement, ce fleuron québécois peut maintenir le niveau de vie de ses travailleuses et de ses travailleurs ou même l'améliorer », ajoute le président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN, Kevin Gagnon.

Solidarité

« Les travailleuses et travailleurs de Kruger peuvent être fiers de la détermination, du courage et de la solidarité dont ils font preuve dans ce conflit. Tous les syndicats CSN de la région les appuient sans réserve. C'est grâce à leur combativité et à leur solidarité que les membres du syndicat amélioreront leurs conditions de travail, et nous les appuierons jusqu'à ce qu'un règlement satisfaisant survienne », conclut le président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Bertrand Guibord.

À propos

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), qui rassemble plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis dans plus de 320 syndicats à travers toutes les régions du Québec.

Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) rassemble tous les syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Il compte près de 400 syndicats représentant plus de 110 000 membres œuvrant dans tous les secteurs d'activités.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Thierry Larivière, conseiller en communication de la CSN, 514-966-4380 ; [email protected]