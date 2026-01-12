LM Wind Power : la CSN demande à Ottawa de stopper les expulsions de TET

GASPÉ, QC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Quelque 140 travailleuses et travailleurs philippins expérimentés sont menacés d'expulsion en 2026 et 2027, en raison de nouvelles règles fédérales plus strictes et qui se resserrent sans cesse. En effet, la nouvelle exigence imposée aux entreprises pour qu'elles puissent conserver tous ses travailleurs étrangers temporaires (TET) implique des seuils salariaux élevés. Le seuil, qui permet de se conformer à la catégorie des hauts salaires, avait déjà été haussé de 20 % en 2024 et il a été fixé à près de 35 $ l'heure en juin 2025.

La CSN estime que le resserrement des règles en immigration ne devrait pas nuire à l'économie canadienne et québécoise. Plusieurs des TET philippins chez LM Wind Power ont plusieurs années d'expérience et jouent un rôle essentiel dans cette usine de pales d'éoliennes. « On demande à la ministre fédérale de l'Immigration, Lena Metlege Diab, d'éviter les expulsions de travailleurs essentiels à l'économie des régions. On veut maintenir les TET qui sont déjà établis au Québec. Ils et elles jouent un rôle crucial dans la transition écologique et dans l'économie régionale », affirme la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

« On est d'accord avec ce principe de seuil salarial. On demande justement à LM Wind Power d'augmenter nos salaires et avantages à hauteur de 35 $ l'heure dans la prochaine convention collective, mais on craint que ça ne suffise pas pour conserver nos employé-es. Ce barème a été augmenté ces dernières années. Même si on atteint le seuil actuel, on risque de seulement gagner du temps puisqu'il pourrait de nouveau être haussé significativement en cours de convention », explique le président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de LM Wind Power-CSN, Jean-Éric Cloutier. Le syndicat demande donc au gouvernement fédéral de maintenir le seuil à 35 $ et d'établir une simple indexation annuelle prévisible en fonction de l'inflation.

Une multinationale qui paye moins bien ses travailleurs

LM Wind Power est une filiale de GE, une très grande multinationale américaine active notamment dans le secteur des énergies renouvelables. « Il est inadmissible qu'une entreprise comme GE paye ses travailleuses et ses travailleurs moins que les autres entreprises du secteur. Plusieurs gagnent seulement 28 $ l'heure, alors qu'ils sont dans un secteur de pointe », lance le président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN, Kevin Gagnon.

Une hausse des salaires dans cette usine est d'autant plus faisable que les nombreux projets de développement d'énergie éolienne d'Hydro-Québec (10 000 MW de plus d'ici 2035), devraient être favorables à LM Wind Power au Québec. « On demande justement au gouvernement provincial et à Hydro-Québec de faire le maximum pour utiliser des composantes québécoises d'éoliennes. À cet égard, notre voisin du Sud ne se gêne pas pour favoriser son pays », ajoute Kevin Gagnon.

Gaspé peut accueillir des travailleurs

« Il y a un nouvel écoquartier en préparation qui accueillera 320 logements à Gaspé en 2026. On a aussi 86 logements abordables déjà en construction dans la ville. On peut continuer de recevoir les Philippins et les Philippines. Les politiciens ne devraient pas aller contre la volonté des régions quand la capacité d'accueil est respectée », affirme le président du Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine-CSN, Pierre-Luc Boulay. Ce dernier craint qu'on restreigne trop radicalement la possibilité d'engager des TET en Gaspésie et que la main-d'œuvre locale ne suffise pas pour assurer un développement économique dans la région.

À propos

Le CCGIM-CSN regroupe environ 4500 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité. Celui-ci compte plus de 85 syndicats affiliés.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), qui rassemble plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis dans plus de 320 syndicats à travers toutes les régions du Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Thierry Larivière, conseiller en communication de la CSN, 514 966-4380, [email protected]