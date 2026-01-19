MONTRÉAL, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Réunis en assemblée générale ce samedi 17 janvier, les membres du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Lavo ltée-CSN ont rejeté à l'unanimité, par voie de scrutin secret, les dernières offres, qualifiées de « finales » par la partie patronale.

« Après plus de 50 rencontres, nos négociations traînent toujours. L'employeur n'est pas à l'écoute et il persiste à ne pas déposer des offres à la hauteur. Les demandes de reculs sont encore nombreuses et les membres tenaient à envoyer un message clair à la direction : la détermination des membres à régler cette négociation reste entière et l'employeur doit en saisir la juste mesure s'il veut éventuellement qu'on en arrive à une entente de principe », souligne le président du syndicat, Sébastien Sylver.

« Ça fait plus d'un an que les négociations sont difficiles avec Lavo. Les salarié-es sont conscients que leur employeur ne les respecte pas et leurs dernières offres, qualifiées de "finales", sont très révélatrice à cet égard. À la table de négociation, de simples clauses qui demandent généralement peu de temps à régler nécessitent plusieurs rencontres pour trouver un terrain d'entente. À l'issue de ce vote, la balle est dans son camp : si elle veut régler, Lavo n'aura pas le choix d'offrir de meilleures conditions de travail et de partager une plus grande part de ses profits avec celles et ceux qui les génèrent », ajoute le président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Bertrand Guibord.

« À la suite de ce rejet clair et net, nous invitons à nouveau l'employeur à négocier de bonne foi en tenant compte des demandes légitimes du syndicat. La direction s'entête à étirer inutilement la négociation, ce qui nuit au retour d'une paix industrielle souhaitable à un bon climat de travail. Actuellement, la partie patronale fait face à une vérité incontournable : pour en arriver à une entente avec ses salarié-es, ils devront sérieusement refaire leurs devoirs et revoir leurs positions », conclut le président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN, Kevin Gagnon.

À propos

Le STTL-CSN compte environ 130 membres sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2024. La Fédération de l'industrie manufacturière-CSN regroupe plus de 320 syndicats affiliés représentant environ 25 000 membres qui œuvrent dans le secteur industriel québécois. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN rassemble 110 000 membres dans 400 syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

