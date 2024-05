François Legault annonce une aide financière de plus de 2 M$ pour le projet Cité Mémoire L'Assomption

QUÉBEC, le 3 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre, M. François Legault, annonce une aide financière gouvernementale de 2 050 000 $ pour le projet Cité Mémoire L'Assomption, une production créée par l'organisme Montréal en Histoires, en collaboration avec les artistes Michel Lemieux et Michel Marc Bouchard. Ce projet d'envergure, librement inspiré de l'histoire de la ville de L'Assomption, mettra en valeur ses bâtisseurs et son patrimoine matériel et immatériel dans un parcours à ciel ouvert. S'étalant sur un kilomètre, ce parcours proposera, gratuitement, des contenus inédits tout au long de l'année. Présenté dès le printemps 2025 dans le quartier historique de la ville, Cité Mémoire L'Assomption viendra enrichir l'offre culturelle et touristique de la région.

Grâce à une application mobile conçue par l'équipe de Montréal en Histoires, le public pourra vivre pleinement l'expérience audiovisuelle au moyen de descriptions, de conversations et d'une trame sonore originale. C'est une vingtaine d'interventions historiques qui seront proposées aux visiteurs au fil d'un parcours multimédia incluant des projections vidéo extérieures, des reconstitutions patrimoniales en réalité augmentée, des balados, des points d'intérêt géolocalisés et des mises en lumières d'infrastructures patrimoniales.

Rappelons que l'organisme Montréal en Histoires a également produit deux autres parcours interactifs, soit Cité Mémoire Montréal, le plus grand parcours de vidéoprojections au monde, offert depuis 2016, ainsi que Cité Mémoire Charlevoix, inauguré en 2023.

« Comme premier ministre, je crois qu'il est important de connaître notre histoire nationale, mais aussi notre histoire régionale et locale. Cité Mémoire permettra aux jeunes et aux moins jeunes d'en apprendre plus sur le riche patrimoine et sur l'histoire des gens de L'Assomption. Je suis fier qu'on mette de l'avant notre héritage avec des initiatives comme celle-là. Connaître notre histoire, se souvenir d'où on vient, c'est fondamental pour notre mémoire nationale et régionale. »

François Legault, député de L'Assomption et premier ministre du Québec

« À travers une stratégie lancée en 2023, je me suis engagé à appuyer l'essor de la créativité numérique. L'objectif avec ce secteur, c'est de rejoindre un public encore plus jeune et élargi. C'est avec énormément d'enthousiasme que l'on annonce aujourd'hui notre soutien au nouveau projet de Montréal en Histoires, un organisme phare de la créativité numérique québécoise. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Grâce à Cité Mémoire L'Assomption, les Lanaudoises et Lanaudois pourront découvrir l'évolution de la ville à travers les époques et les différents personnages. Le projet mettra en lumière les moments importants de L'Assomption. Je suis persuadée que cette initiative sera une source de fierté pour la population et je m'en réjouis. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires Municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le maillage entre culture, histoire et tourisme est toujours bénéfique. Le projet Cité Mémoire L'Assomption, qui intègre ces trois éléments clés, a le potentiel de renforcer l'offre touristique de Lanaudière tout en mettant en valeur son riche passé. Je suis ravie que ce projet se concrétise chez nous. Après les succès des éditions de Charlevoix et de Montréal, nous pouvons anticiper une belle réussite également dans notre région. Pour maintenir le tourisme comme moteur de développement économique régional, il est crucial d'offrir des expériences touristiques originales et authentiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Un montant de 800 000 $ est octroyé par le ministère de la Culture et des communications dans le cadre de l'appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise - Volet 2 Développement et production d'activités d'envergure participant à la reconnaissance ou à la valorisation de la culture québécoise. Cet investissement s'inscrit dans la Stratégie pour l'essor de la créativité numérique en culture 2023-2028.

octroyé par le ministère de la Culture et des communications dans le cadre de l'appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise - Volet 2 Développement et production d'activités d'envergure participant à la reconnaissance ou à la valorisation de la culture québécoise. Cet investissement s'inscrit dans la Stratégie pour l'essor de la créativité numérique en culture 2023-2028. La participation financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation s'élève à 750 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

La contribution du ministère du Tourisme est de 500 000$.

Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise

Stratégie pour l'essor de la créativité numérique en culture 2023-2028 | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

Fonds régions et ruralité

