Festivals et événements de la saison estivale 2025 - Plus de 440 000 $ accordés aux Fêtes de la Nouvelle-France

QUÉBEC, le 7 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 441 500 $ aux Fêtes de la Nouvelle-France, qui se déroulent à Québec jusqu'au 10 août 2025.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement historique et festif invite les visiteurs à découvrir l'époque de la Nouvelle-France avec une multitude d'activités, notamment des prestations artistiques, des animations et des conférences. Les personnes participantes sont invitées à se costumer pour profiter au maximum de leur expérience.

« Les Fêtes de la Nouvelle-France sont une occasion unique de se souvenir d'un moment important de l'histoire de notre nation. J'invite chaleureusement tout le monde à profiter de cette sortie culturelle enrichissante. Le programme saura plaire à tous. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« En misant sur l'histoire et le patrimoine, les Fêtes de la Nouvelle-France enrichissent notre offre touristique et animent la Capitale-Nationale d'une façon unique. Cet événement contribue au développement économique et culturel de la région. J'invite chaleureusement les visiteurs à profiter de leur séjour pour découvrir les attraits de la ville de Québec et pour explorer ses environs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie une aide de 256 500 $ dans le cadre du Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère de la Culture et des Communications accorde aux Fêtes de la Nouvelle- France 110 000 $ dans le cadre du programme Autres interventions particulières en culture et communications.

110 000 $ dans le cadre du programme Autres interventions particulières en culture et communications. Le ministère du Tourisme accorde 75 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

