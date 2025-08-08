Festivals et événements de la saison estivale 2025 - 96 000 $ à l'organisme Alchimies, créations et cultures pour le soutien de ses activités, dont la réalisation du Festival Orientalys

QUÉBEC, le 8 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 96 000 $ à l'organisme Alchimies, créations et cultures pour le soutien de ses activités, dont la réalisation du Festival Orientalys, qui se déroule à Montréal jusqu'au 10 août 2025. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Orientalys favorise les rencontres enrichissantes entre les cultures orientales et occidentales à travers ateliers, concerts, expositions et plus encore. L'installation d'une médina à l'entrée du site permet aux festivaliers de vivre une expérience immersive rappelant les marchés du Moyen-Orient.

« L'effervescence du Festival Orientalys s'arrime merveilleusement bien avec l'énergie de la métropole. L'événement permet de découvrir différentes facettes des cultures orientales en une seule visite, que ce soit par la danse, la musique ou encore les spécialités culinaires. Je remercie chaleureusement l'organisation pour ce programme diversifié, qui permet au public de découvrir de nouvelles traditions dans une ambiance festive et colorée. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les festivals et les événements comme le Festival Orientalys sont des occasions idéales pour la rencontre et le partage entre les cultures. Ceux-ci contribuent au développement économique et culturel de nos régions tout en les dynamisant. J'invite chaleureusement les visiteurs à participer à l'événement et à profiter du moment pour découvrir la métropole et ses multiples attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à Alchimies, créations et cultures la somme de 70 000 $ par le biais du programme Soutien à la mission pour ses activités, dont le Festival Orientalys.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à Alchimies, créations et cultures la somme de 70 000 $ par le biais du programme Soutien à la mission pour ses activités, dont le Festival Orientalys. Le ministère du Tourisme accorde 26 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

